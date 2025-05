AÜ 60+ Tazelenme Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Öğrencilerin "Hocam bizi sınıfta bırakın" talebine doktora programı çözümü

107 lisans öğrencisi mezun oldu, bu yıl ilk kez 101 yüksek lisans öğrencisi de mezuniyet sevinci yaşadı

ANTALYA - Türkiye'nin öncü sosyal sorumluluk projesi Akdeniz Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesinin 107 lisans öğrencisi mezun olurken, bu yıl ilk kez 101 yüksek lisans öğrencisi de mezuniyet sevinci yaşadı. Törende Rektör Özkan, okuldan ayrılmak istemeyen öğrencilere doktora programının sözünü verdi.

İlk yüksek lisans mezunları

Tören, Dr. Öğr. Üyesi Ikuko Murakami'nin yönettiği, Tazelenme Üniversitesinin Japonca dersi öğrencilerinden oluşan koronun Japon ezgilerini sunduğu müzik dinletisiyle başladı.Törenin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bu yıl 60 artı Tazelenme Üniversitesi'nin dördüncü dönem mezunlarını uğurlarken bir ilk olarak 101 yüksek lisans öğrencisini de mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Öğrencileri azminden dolayı tebrik eden Rektör Özkan "Tazelenme Üniversitesinin kıymetli mezunları sizler yalnızca birer öğrenci değil, aynı zamanda birer öncüsünüz. Öğrenmenin hiçbir zaman sonra ermediğine yeni başlangıçta her yaşta mümkün olduğunu hepinize gösteriyorsunuz. Bu örnek tavrınız yalnızca sizin değil, gelecek kuşakların da hayatında büyük bir iz bırakıyor. Hepimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Bizi sınıfta bırakın"

Tazelenme Üniversitesinden ayrılmak istemeyen öğrencilerin talebiyle yüksek lisans programının doğduğunu ifade eden Rektör Özkan üniversiteden kopmak istemeyen öğrencilerin 'hocam bizi sınıfta bırakın' talebinden doğan yüksek lisans programının sağlık okuryazarlığı, dijital okuryazarlık gibi uygulamalı eğitimlerle güçlendirildiğinden bahsederek; "Teorik bilginin yanında pratik uygulamaların saha stajlarına kadar öğrencilerimiz eğitimin gerçek anlamda hayatla buluştuğunu gösterdiler. Tüm bu emekler, gelecekte daha dinamik, verimli ve sağlıklı yaş almanın adımlarıdır." diye konuştu.

Tazelenme öğrencilerine doktora programı sözü

Törende Tazelenme Yüksek Lisans öğrencisi Gülsüm Atalay'ın dile getirdiği Doktora programı isteğine yanıt veren Rektör Özkan, "Doktora programı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Çünkü bu kadar çok öğrenme coşkusu ve azmi varken bunu yapmamak mümkün olabilir mi. Umarım rektörlük döneminde bu bana nasip olur hocalarımla. İsmail hocamla da konuştum, elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Diplomaya yetişemem belki 4 yılın sonunda diploma alınıyor ama inşallah başlangıcını beraber yaparız." diye konuştu.

Taze öğrencilerin coşkusu hayran bıraktı

Bugün sadece mezuniyeti değil cesareti, kararlılığı, öğrenme tutkusunu kutladıklarını ifade eden Rektör Özkan, tazelenme öğrencilerinin istiklal marşı okunurken gösterdikleri coşkuya hayran olduğunu dile getirerek; "Ben tebrik ediyorum sizi. Bayrağımıza Atatürk'ümüze ve Ülkemize olan sevdanızdan dolayı. Çünkü siz dünyanın acılarını, insanlığın duygularını çok iyi hissediyorsunuz. Ancak her geçen nesilde bunun daha çok azaldığını görmek beni üzüyor. Umuyorum o coşkuyu yakalarız. Çünkü o coşku insanın hayatında ruhunu geliştiren, insanın işini daha iyi yapmasını sağlayan bir şey. İnsanoğlu evrimleştikçe zeka olarak daha üst basamaklara çıkıyor ama duygu olarak geriye gidiyoruz. Materyalist oluyoruz. Umuyorum sizlerden alacağımız dersle bunların üstesinden geliriz." şeklinde konuştu.

Yeni projeler hazırlanıyor

Yaşlanan nüfusun her geçen gün arttığına dikkat çeken Rektör Özkan, "2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık 2 milyarının 60 yaş üzerinde olması bekleniyor. Bu tablo bir fırsat ancak toplumda bu algı oturursa, devlet politikası haline gelirse, biz gerçekten yaşlılarımıza her anlamda maddi manevi destek olabilirsek eğer biz bu nesli kazanırız. ve o bilgelik, o olgunluk ve o coşku çok kıymetli. Bu anlamda dün Vali beyle bir toplantı yaptık. Uyuşturucuyla ilgili çok ciddi bir sorunumuz var maalesef. Daha Amerika, Avrupa kadar kötü durumda değiliz ancak hızla ilerliyoruz. Bu konuda bir şey yapmamız gerekiyor. Yaşlılık konusunda da böyle. Bunun için de bazı projelerimiz var. Umuyorum bunu da hep beraber hayata geçiririz." şeklinde konuştu.

Akdeniz Üniversitesinden doğdu Türkiyeye yayılıyor

Akdeniz Üniversitesinden doğan ve Türkiye'de 25 üniversiteye yayılan Tazelenme Üniversitesinin devlet politikası haline gelmesi gerektiğine vurgu yapan Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen "Şu anda Antalya Huzurevi 150 kişilik kapasiteli. 100 kişilik kapasitesi bakım yaşları için, 50 kişilik kapasitesi de sağlıklı yaşlarımız için hizmet vermektedir. Ama maalesef sırada bekleyen 300'ün üzerinde yaşlımız var. Alanya Huzurevimiz 88 kapasiteli sağlıklı yaşlılar için hizmet veren bir kuruluşumuz. 150'nin üzerinde de orada bekleyen yaşlılarımız var. Bu yüzden tazelenme üniversiteleri artık devlet politikası haline gelmeli ve bakım sigortası bir an önce başlatılmalı" dedi.

Üniversiteyle hayata geçirdikleri bir protokol ile Türkiye'de yine bir ilke imza atacaklarını belirten İl Müdürü Galip Sökmen "Biz yine Türkiye'de bir ilki yaptık. Rektör hocamıza madde kullanan çocuklarımız olduğunu arz ettim. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile bir protokol yaptık. Protokolü imzaladık henüz sahada çalışmaya başlayamadık. O da çok güzel olacak. Üniversitemizdeki hocalarımız bizim kuruluşumuzdaki çocuklara müsait oldukları zaman gelip orada almış oldukları maddeden kurtulma yollarını anlatacak. Türkiye'de iddia ediyorum bu proje de dalga dalga yayılacak. Bakanlıktan çok olumlu dönüşler geldi. Ben bu vesileyle Rektörümüze bir kez daha şükranlarıma arz ediyorum" diye konuştu.

Tazelenme kampüslerine yenilerini eklemek zorundayız

Bugün Türkiye'de her on kişiden birinin 65 yaş ve üstü grubunun üyesi olduğunu söyleyen Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan ise, "Ülkemizde son günlerde özellikle TÜİK rakamlarının açıklanmasından sonra yaşlanma ve yaşlılık olgusu çok önemli ve üstünde durulması gereken bir durum olarak algılanıyor. 25 yıldan bugüne kadar Akdeniz Üniversitesinin Gerontoloji bölümünün ortaya koyduğu çabalar hiç şüphesiz ki bu sürece büyük katkı sağladı. Bugün ülkemizde her 10 kişiden birinin 65 yaş ve üstü grubunun üyesi olduğu bir toplumunuz ortaya çıktı. Ancak kaygılanmamıza gerek yok. Hep birlikte bu sorunu aşacağımıza inanıyorum ve Tazelenme Üniversitesi de aslında ülkemizde ortaya konulan çok önemli örneklerden biridir. Ülkemizin batısından doğusuna kadar birçok Tazelenme Üniversitesi kampüsleri var. Ancak yaşlanan toplum için gerekli ama yeterli olmayan bu girişimlere yenilerini eklemek zorundayız." diye konuştu.

Bakım sigortası hayata geçmeli

15 Haziran Yaşlılara Yönelik Şiddet ve Yaşlı İhmali Farkındalık Gününe de dikkat çeken Prof. Dr. Tufan "Yaşlılığı yaşamın anlamlı bir evresine dönüştürebileceğimizi ve buna olan inancımızı yineleyebiliriz ama 4 duvar arasına sıkışmış ağır hasta bakıma muhtaç yaşların durumunu göz ardı edemeyiz. Hepimizin bu konuda bilinç sahibi olması gerekiyor. Hiç şüphesiz ki burada sosyal güvenlik sistemimize çok büyük iş düşüyor. Özellikle gelişmiş ülkelerin hayata geçirdikleri ki bunun içerisinde Japonya'da var bakım sigortasının ülkemizde gelecek yıllarda hayata geçeceğini biliyoruz ve bununla ilgili de çok mutluyuz." dedi.

"Bilimsel bilgi üreten bir platform"

Bilimsel temellere dayanan gönüllülük esasıyla gelişen ve insan merkezli bir yaklaşımı temsil eden 60 artı Tazelenme Üniversitesinin ilk kez Akdeniz Üniversitesi çatısı altında hayata geçirildiğini buradan Türkiye'nin dört bir yanına umut ve ilham taşıyarak yaygınlaştığını ifade eden Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Gülüşan Özgün Başıbüyük de bugün Tazelenme Üniversitesinin ülke genelinde 25 üniversitede yer aldığını söyledi. Bu oluşumun yalnızca bir sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirmenin yetersiz olacağını belirten Prof. Dr. Gülüşan Özgün Başıbüyük "Tazelenme Üniversitesi aynı anda üniversitemizin Araştırma Üniversitesi olma hedefi doğrultusunda özgün ve somut bir adımını temsil etmektedir. Bu yapı yalnızca eğitim değil, aynı zamanda bilimsel bilgi üreten bir platforma dönüşmüştür." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden doktora programı talebi

Törende Tazelenme Üniversitesinin en yaş almış lisans öğrencisi 84 yaşındaki Fizik Yüksek Mühendisi Ahmet Lütfu Gökalp ve Yüksek Lisans öğrencisi emekli sınıf öğretmeni Gülsüm Atalay da birer konuşma yaptı. Üniversite ortamında olmanın kuşaklararası etkileşimin önemini öğrettiği bu sürecin kendilerine çok şey kattığını söyleyen Yüksek Lisans öğrencisi Gülsüm Atalay, konuşmasının sonunda "Sayın Rektörümüzden tüm arkadaşlarım adına doktora yapmamız için de bizlere imkan sağlayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından mezun olan öğrencilere belge takdimi gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesinde dördüncü dönem mezuniyet töreni geniş katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygen Yılmaz, Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan, Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Gülüşan Özgün Başıbüyük, öğretim üyeleri, çok sayıda öğrenci ile yakınları katıldı.