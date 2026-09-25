ATK Başkan Yardımcısı Bensiz, testlerin doğruluğuna güvendiklerini söyledi

Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkan Yardımcısı Ahmet Bensiz, kurumun adli tıp alanındaki son teknolojileri kullandığını belirterek, yapılan testlerin doğruluğuna güvendiklerini söyledi.

Bensiz, Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi'nde AA muhabirine, ATK'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Adli tıp alanında dünyada kullanılan yeni cihaz ve teknolojileri yakından takip ettiklerini dile getiren Bensiz, bunları kısa sürede kurum bünyesinde kullanmaya başladıklarını ifade etti.

Bensiz, yapay zekadan da yararlandıklarını belirterek, "Teknolojiyi en iyi kullanan kurumlardan bir tanesiyiz. Yapay zekada yapılması gereken çalışmalar varsa biz bunların en son halini kullanırız. Bizim genelde işlerimiz numune ve veriler üzerinden olur. Dolayısıyla bunları değerlendirmede yapay zekayı da kullanırız." dedi.

ATK'nin uluslararası akreditasyona sahip olduğunu vurgulayan Bensiz, kurumun bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından düzenli denetlendiğine işaret etti.

Bensiz, kurumda son teknolojik cihazların kullanımının yanı sıra alanlarında nitelikli personelin görev yaptığına dikkati çekerek, "Hem son teknolojik ürünleri kullanmamız hem de nitelikli, nicelikli kurum personelimizin bulunması, bizi bu konuda avantajlı kılıyor." diye konuştu.

"Çalışan arkadaşlarımız, hocalarımız hiçbir zaman o isimleri görmez"

Son dönemde İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerin ve avukatlarının ATK raporlarının hatalı olduğu yönündeki iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bensiz, tartışmalara girmek istemediklerini söyledi.

Bensiz, ATK tarafından hazırlanan raporların doğruluğunun ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kendimize güveniyoruz. Testlerimizin yanlış çıkma ihtimali çok düşüktür. Yok denecek kadar azdır. Mesela bir kimya dairesinde test sonuçları çıkmadan 4-5 kez sağlaması yapılır. Dolayısıyla bir defa cihazda bir hata olsa, tahlilin bir tanesinde hata olsa tekrar yaparlar ki sağlamasını yapalım diye. Bazen şahıslar değişik sebeplerle, bulundukları konum itibarıyla, sosyal çevreleri itibarıyla kamuoyuna başka mesajlar vermeye çalışabilir. Çalışıyorlar da ama sonuç itibarıyla bizim raporlarımızın düzgün ve doğru olduğu sonunda ortaya çıkmış. Biz bu konuda rahatız."

Bensiz, ATK'de yapılan testlerde çalışanların numunelerin kime ait olduğunu bilmediklerini vurguladı.

Test sürecinde personelin yalnızca kod üzerinden işlem yaptığını anlatan Bensiz, "Çalışan arkadaşlarımız, hocalarımız hiçbir zaman o isimleri görmez. Rapor hazırlanıp bittikten sonra kamuoyuna açıklanırken kodla birlikte kimin olduğu ortaya çıkıyor. Onun dışında asla şahısların isimleri, şahıslarla alakalı bilgiler personelde bulunmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA