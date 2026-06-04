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Yunanistan'ın başkenti Atina'da "Milli Aile Haftası" kutlandı

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Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Milli Aile Haftası kapsamında bir etkinlik düzenledi. Büyükelçi Çağatay Erciyes, aile yapısının önemine ve dijital teknolojilerin kontrollü kullanımına dikkat çekti.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde "Milli Aile Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, büyükelçilik mensupları ve Atina'da yaşayan Türk vatandaşları aile fertleriyle katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Erciyes, 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan edilmesi ve her yıl mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanmaya başlanması vesilesiyle bu etkinlikte bir araya geldiklerini belirtti.

Ailenin önemini vurguladığı konuşmasında, internet ve sosyal medyanın aile yapısına etkilerine de değinen Erciyes, dijital teknolojilerin eğitim, iletişim ve bilgiye erişim açısından önemli fırsatlar sunarken aşırı ve kontrolsüz kullanıldığında çocukların sosyal gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekti.

Büyükelçi Erciyes, bu nedenle çocukların sosyal medya kullanımında ailelerin sorumluluğunun altını çizdi.

Etkinlikte konuklara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Milli Aile Haftası için hazırladığı videolar ile Aile Yılı kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında birincilik ödülüne layık görülen "Kırık Saksıdaki Umut" filmi izletildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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