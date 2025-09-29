Atıl Kutoğlu'na Avusturya'da Gümüş Onur Madalyası

Avusturya'da ünlü Türk moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Viyana eyaletine hizmetlerinden dolayı "Gümüş Onur Madalyası"na layık görüldü.

Viyana Belediyesi binasında, aralarında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Avusturya'nın eski Başbakanı Karl Nehammer'in eşi Kathi Nehammer'in yanı sıra sanat ve siyasetten çok sayıda kişinin katıldığı bir tören düzenlendi.

Törende Kutoğlu'na Gümüş Onur Madalyası, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig adına Kültür ve Bilimden Sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Veronica Kaup-Hasler tarafından takdim edildi.

Kutoğlu'na verilen ödül dolayısıyla akşam saatlerinde de Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Avusturya'nın eski Eğitim Bakanı Johannes Hahn da katıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Kutoğlu'nun eserlerinin yalnızca estetik bir değer taşımadığını aynı zamanda farklı kültür ve renkleri evrensel bir dilde buluşturduğunu ifade etti.

Dönmez, aldığı ödülden dolayı Kutoğlu'nu tebrik ederek, bunun, kendisinin ne ilk ne de son ödülü olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından piyano resitali sunuldu.

"Anadolu'nun, Osmanlı'nın, Türk el sanatlarının motiflerini tasarımlarıma aktardım"

Kutoğlu, AA muhabirine verdiği demeçte, bu ödüle layık görülmekten gurur duyduğunu belirterek, Avusturya'da başından beri Türklüğünü ön planda tutarak çalıştığını söyledi.

Viyana'da öğrencilik yıllarında dönemin belediye başkanından yardım istediğini ve ilk defilesini de bu destekle yapabildiğini anlatan Kutoğlu, ilk büyük defilesini ise Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nin salonunda düzenlediğini aktardı.

Kutoğlu, "Bizim motiflerimizi, Anadolu'nun, Osmanlı'nın, Türk el sanatlarının motiflerini tasarımlarıma aktardım. ve bu beni sadece Viyana'da değil Paris'te, New York'ta her yerde farklı kıldı. Belki de başarımın arkasındaki anahtar budur diye düşünüyorum." dedi.

Türkiye'yi dünyada tanıtmanın kendisine mutluluk verdiğini dile getiren Kutoğlu, kendisi için olduğu kadar Türk tekstil sektörü için de bu ödülü aldığını kaydetti.

Kutoğlu, bir modacı olsa da Türkiye ile Avusturya arasında da bir köprü görevi gördüğünü, dolayısıyla iki ülkenin birbirini daha iyi anlamasına katkı vermekten gurur duyduğunu ifade etti.

Anadolu coğrafyasının çok ilham verici olduğunu belirten Kutoğlu, Türkiye'yi Avrupa'nın bütün başkentlerinde bir moda şovuyla temsil etmeyi istediğini vurguladı.