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Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı. Yıldırım'la uzun yıllara dayanan diyaloğuna dikkat çeken Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ise herhangi bir tebrik telefonu almadığını söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı.

"BAYRAMDA BEN ARASAM, KANDİLDE O ARAR" 

Yeni unvanıyla birlikte katıldığı ilk canlı yayın programında konuşan Özel, Yıldırım'la uzun yıllardır karşılıklı iletişimlerini sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Binali Yıldırım aradı, tebrik etti Yeni Parti için. Trafik kazası geçirir, ben ararım; bayramda ben arasam, kandilde o arar. Bu tip ilişkilere çok önem veririm. Binali Bey de bu konuda hiç eksik bırakmaz."

"ERDOĞAN'DAN BÖYLE BİR TELEFON GELMEDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan herhangi bir tebrik telefonu almadığını da dile getiren Özgür Özel, "Ama Erdoğan'dan böyle bir telefon gelmedi" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamaları, yeni partinin kurulmasının ardından siyasi kulislerde dikkat çeken değerlendirmeler arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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