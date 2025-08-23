Atatürk'ün mirası Savarona pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, TCG Anadolu ve 7 gemiyle birlikte 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı 'nı selamlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bulunan Savarona yatının hikayesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tekrar bahriyeye kazandırılmasına yönelik önerisi üzerine başladı. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına devredilen yatla ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu talimatıyla hazırlanan üç alternatifli planın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sunulmasıyla restorasyon kararı verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun talimatıyla Deniz Müzesi'ndeki Atatürk'e ait çeşitli objeler Savarona'ya getirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kapsamlı bir restorasyondan geçmesinin ardından İstanbul Tersanesi Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde donanmaya katılan Savarona yatı, geleceği bilimle çizen TEKNOFEST için yeniden 'Mavi Vatan'da görülecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, 24 Ağustos Pazar günü İstanbul Boğazı'nda donanmamızın en gözde gemilerinin katılacağı görkemli bir geçit töreni düzenlenecek. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek bu özel etkinlikle milli teknoloji heyecanı dalga dalga yayılacak. TCG Anadolu, TCG Savarona ve TCG HIZIRREİS denizaltısının da aralarında bulunduğu Türk Donanmasının seçkin platformları, 15.30 -18.30 saatleri arasında Boğaz'da olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak olan geçiş, Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü rotasıyla devam edecek. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlanmasının ardından Moda, Caddebostan ve Maltepe sahilinde son bulacak ve İstanbul Boğazı muhteşem görüntülere sahne olacak.

'ATATÜRK BU GEMİDE 56 GÜNÜNÜ GEÇİRİYOR'

Savarona Yatı'nın tarihçesine değinen İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, "Şu an içerisinde bulunduğunuz TCG Savarona gemimiz 1931 senesinde Almanya'da inşa ediliyor. İnşaatını müteakip Amerika Birleşik Devletleri'yle vergi sorunu nedeniyle kara sularına girmemesi nedeniyle bir müddet daha Almanya'da kalmak zorunda kalıyor. O dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir devlet yatı arayışında bulunması üzerine bu yat tespit ediliyor ve alınması üzerine girişimlere başlanıyor. 24 Mart bin 1938 tarihinde satın alınarak ilk Türk bayrağı çekiliyor. 1 Haziran 1938 tarihinde Dolmabahçe'nin önlerine gelerek Atatürk'ü misafir etmek üzere hazır hale geliyor. Atatürk bu gemide 56 gününü geçiriyor. Fakat bu 56 gün kısa da olsa önemli tarihi kararların alındığı bir süreç oluyor. Hatay sorunu, bugün biz denizcilerin büyük gururla kutladığı 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin bu tarihte kutlanması, İstanbul İmar Planları, İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nin halka açılması ve temizlenmesi gibi önemli tarihi kararlarda bu gemide alınıyor. 1951 ve 1986 yılları arasında, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin yurt dışı ve yurt içi seyirlerinde eğitim gemisi olarak hizmet veren gemimiz, 1986 yılından itibaren ise maalesef denizlere veda ediyor. ve bir takım modernizasyon faaliyetlerinden sonra 2016 senesinde tekrar tersanemize geliyor. Yaklaşık 7 yıl tersanemizde bulunan TCG Savarona, 17 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımızın direktifleri, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin takip ve kontrolünde tekrar yeni bir kapsamlı ve büyük bir modernizasyona başlıyoruz. Bu süreç içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından 3 aşamalı bir plan hazırlanması talimatı verilmiştir. ve bu hazırlanan planlara göre; gemimizin müze gemi olarak muhafaza edilmesi, sınırlı bir seyir kabiliyetine sahip olması veya tam seyir kabiliyetine sahip olması olarak bir üç aşamalı maliyet ve zaman planında içeren tekliflerimiz zatı hallerine arz edilmiştir" dedi.

'SAVARONA İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİŞ YAPACAKTIR'

Yetkin, "Tam kabiliyetli bir seyre, kabiliyetli bir gemiye ulaşmak amacıyla oluşturulmuş plan kabul edilmesi üzerine de İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve şu an içinde bulunmuş olduğumuz gemi personelimizle çok kapsamlı ve fedakar bir çalışmanın içerisine girdik. 10 ay gibi kısa bir süre içerisinde bütün gemilerimizin saç değişimlerinin ihtiyaç olduğu yerlerde yapılmıştır. O dönemde kullanımın serbest olmasına rağmen şu anda yasak olan asbest tespit edilmesi üzerine gemide kapsamlı bir survey yapılmış ve 80 ton asbest bu gemiden temizlemiştir. Gemilerimizin ihtiyaç duymuş olduğu kablo yolları yeniden teşhis edilmiş, borularla teşhis edilmiş, ihtiyaç duyulan ilave yangın emniyet sistemleriyle ithal edilmiş, özellikle hurda durumunda bulunan makineleri büyük bir overale girerek revizyona tabii tutulmuş ve neredeyse tasarım suretine erişilmiş durumdadır. Bütün testlerinin tamamlanmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın büyük destekleriyle, eğitim faaliyetlerini de tamamlamış, seyir emniyetlerine tabii tutulmuş personeli simülatör eğitimlerini tamamlayarak bu gemimiz seyre hazır hale getirilmiştir. Yarın, 24 Ağustos 2023 tarihinde 'Zafer Nizam' adı altında Deniz Kuvvetlerimizin milli olarak geliştirmiş olduğumuz gemileriyle birlikte Savarona nizamın ikinci gemisi olarak İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacaktır. Saat 15.30'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde. 16.30'da Rumeli Hisarı'nda ve nihayetinde 17.00'da Cumhurbaşkanımızı Sancak tarafından 'Çimariva' adını vermiş olduğumuz denizcilere has bir selamlama ile sancak tarafından selamlayacağız. Bu güzergah boyunca değerli halkımız da Boğazların, Boğaz süresince bayraklarıyla birlikte bizleri de selamlayacaklarına inanıyor ve bu vesileyle Zafer Bayramınızı en içten dileklerimize kutluyoruz. TEKNOFEST 'Mavi Vatan' adı ile şu anda bir festival için hazırlıklarınızı tamamlama aşamasına getirmek istiyoruz. 30-31 bir Ağustos 2025 tarihlerinde tüm halkımızı 15 parça gemimizin Savarona da dahil olmak üzere sergileneceği İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yarışmalarla, etkinliklerle SAT ve SAS Komandolarımızın gösterileriyle, kürek yarışmalarıyla çok kapsamlı bu etkinlikte değerli halkımızla aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız" dedi.