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Atatürk'ün Kilis'e Gelişinin 106. Yıldönümü Kutlandı

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Mustafa Kemal Atatürk'ün Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 106. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Doç. Dr. Meral Kuzgun Atatürk'ün Kilis'e gelişi hakkında bilgi verdi.

Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 106. yıldönümü kutlandı

KİLİS - Mustafa Kemal Atatürk'ün Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 106. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 106. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meral Kuzgun tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Kilis'e gelişi anlatıldı.

Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Doğu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün Kilis'e Gelişinin 106. Yıldönümü Kutlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OKAN GENÇ - Güncel

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