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Atatürk'ün kaldığı oda Pera Palace Hotel'de ziyarete açıldı

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Beyoğlu'ndaki Pera Palace Hotel'de Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı oda, ziyaretçilere açıldı. Atatürk Müze Odası'nda Atatürk'ün kişisel eşyaları ve belgeleri sergileniyor.

İlk misafirlerini 1895'te düzenlenen açılış balosuyla ağırlamaya başlayan Beyoğlu'ndaki Pera Palace Hotel'de Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı oda ziyaretçilere açılıyor.

Atatürk'ün kritik dönemlerde ülke için büyük önem taşıyan kararlar aldığı ve çalışmaları sırasında kullandığı 101 numaralı odanın 2 aylık bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün 1917-1926 döneminde kullandığı Atatürk Müze Odası'nda Atatürk'ün kişisel eşyaları, gönderilen hediyeler, şapkalar, gözlükler, pijama takımları, balmumu heykeli belgeler ve Atatürk'ün yeniçeri kostümlü fotoğrafı sergileniyor.

Oda Atatürk'ün çok sevdiği şafak doğumu, gün doğumu rengiyle döşendi

Pera Palace Hotel Pazarlama Koordinatörü Ezgi Pek, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, Atatürk'ün odayı stratejik konumlardan dolayı tercih ettiğini söyledi.

Pek, Atatürk'ün 1917'den itibaren Dolmabahçe Sarayı'nda kalacağı sürece kadar İstanbul ziyaretlerinde bu odada konaklandığını belirterek, "Odamız aynı zamanda Haliç'e ve Pera'ya bakıyor. Bu bölgelere baktığı için tercih ediyor. Bir de bağlantılı bir oda. Yaveri konaklasın diye burayı tercih etmiş." dedi.

Atatürk'ün aynı zamanda İngilizlerden bilgi almak için Pera Palace Hotel'i tercih ettiğini aktaran Pek, casusluk faaliyetleri için de odanın kullanıldığını söyledi.

Odanın herhangi bir suikast durumunda da yaverinin kaldığı odadan kaçabilmek için merdivenlere çok yakın olduğunu aktaran Pek, "Ondan dolayı bu odayı tercih ediyor. Odamız Atatürk'ün çok sevdiği şafak doğumu, gün doğumu rengiyle donatılmış. Odamızda koltuklarımız var. Bu koltuklar da Atatürk'ün aslında askeri rütbeye göre düzenlediği koltuklar. " diye konuştu.

Oda, 1 Ağustos'tan itibaren ziyarete açık

Ezgi Pek, odadaki halının hikayesinin ise bir Hint mihracesinin Atatürk'e teklif ettiği bir davete dayandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Atatürk, daveti kabul ettiği için ona hediye olarak iki adet seccade gönderiyor. Biz halı olarak kabul ediyoruz. Çünkü bu halılar, seccade olabilmek için çok büyük ve üzerinde hayvan figürleri barındırıyor. Bu halılardan bir tanesini biz şöyle yorumluyoruz; saat 9'u 7 geçiyor. 10 adet şamdan var ama yanmıyor. Sadece kasımda açan kasımpatı çiçekleri var. Bundan dolayı biz bu halının aslında 10 Kasım 1938'i gösterdiğini düşünüyoruz. Halının mistik bir olayı ise Atatürk, ölmeden 8 yıl önce ona hediye edilmesi."

Yatak odasındaki detaylara dair Pek, "Ayrıca odada Yunanistan Başbakanı'nın Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü almasına dair bir önerisi yer alıyor. Yunanistan'la alakalı dostluk yazışmaları, Atatürk'ün ölmeden 15-20 gün önce, dil teorisine göre Türkçenin aslında ilk dillerin arasında yer aldığını yazdığı bir tezi var. Vefat ettiği için kendisi bunu tamamlayamıyor. New York Times dergisinde kapak olduğu fotoğrafı var. Otelimizde ayrı çekilen bir fotoğrafı var." ifadelerini kullandı.

Netflix'te yayınlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" yapımından dolayı mekanın çok dikkat çektiğini söyleyen Pek, Atatürk Müze Odası'nın da çok merak edildiğini belirtti.

Atatürk Müze Odası, 1 Ağustos'tan itibaren saat 10.00-11.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde gezilebilecek. Müze ziyaretleri oturum başı 50 kişiyle sınırlı olacak.

Ziyaret için biletlere "www.passo.com.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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