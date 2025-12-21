Haberler

Edirne'de "Atatürk'ün Edirne Ziyaretinin 95. Yılı" paneli düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de düzenlenen panelde, Atatürk'ün 1930 yılında gerçekleştirdiği Edirne ziyareti bilimsel açıdan ele alındı. ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, bu ziyaretlerin Cumhuriyet'in modernleşme ve milli birlik anlayışına katkı sağladığını belirtti. Panelde çeşitli akademisyenler sunumlar yaptı.

Edirne'de "Atatürk'ün Edirne Ziyaretinin 95. Yılı" paneli gerçekleştirildi.

Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında yaptığı konuşmada, ATAM'ın Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini tüm yönleriyle araştırmak ve bu araştırmaların sonuçlarını yaymak misyonuyla çalıştığını söyledi.

Panelin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 21 Aralık 1930 tarihinde Edirne'ye gerçekleştirdiği ziyaretin toplumsal, siyasal ve kültürel yansımalarını bilimsel perspektifle ele almayı amaçladığını belirten Kılınç, "Atatürk'ün Edirne ziyareti, yalnızca bir şehir ziyareti olarak değil, Cumhuriyet'in erken döneminde şekillenen modernleşme anlayışının, bölgesel kalkınma yaklaşımının ve milli birlik fikrinin somut yansıması olarak değerlendirilmelidir." dedi.

Kılınç, Edirne'nin tarih boyunca stratejik konumu, kültürel birikimi ve tarihsel hafızasıyla özel şehir olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün Edirne'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin onun şehre verdiği önemi gösterdiğini ifade eden Kılınç, "Bu ziyaretler Atatürk'ün Edirne'yi yalnızca geçmişin mirasıyla değil, Cumhuriyet'in geleceğiyle birlikte düşündüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu ziyaretler, Edirne'nin siyasi, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli dönüm noktası niteliği taşımaktadır." diye konuştu.

Ahmet Kılınç, etkinlik kapsamında Edirne Belediyesi tarihi binasında açılışını gerçekleştirdikleri "Atatürk ve Aile" temalı serginin 29 Aralık'a kadar görülebileceğini kaydetti.

Ardından "Atatürk'ün Edirne Ziyaretinin 95. Yılı" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Veysi Akın "Milli Mücadele'de Atatürk ve Edirne Davası", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve ATAM Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurten Çetin "Atatürk ve Edirne", Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Yılmaz ise "Edirne Atatürk Anıtı" başlıklı sunumlarını yaptı.

Programa, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

Hepimizin rüyasını o yaşıyor! 6 günde 149 milyar dolar kazandı
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk

Muslera Arjantin'de 1 haftada tarih yazdı
Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

Hepimizin rüyasını o yaşıyor! 6 günde 149 milyar dolar kazandı
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber

Taraftarlar isyanda! Bir yıldız daha dev derbiyi kaçıracak
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
ABB'den 'Yavaş'a soruşturma izni' hakkında ilk açıklama! Dikkat çeken Melih Gökçek detayı

ABB'den 'Yavaş'a soruşturma izni' hakkında ilk açıklama
title