Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 87. ölüm yıl dönümünde Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Edirne'de 'Ata'ya Saygı' sergisi açılırken, Tekirdağ'da ise 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen programlarla anıldı.

Edirne'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizel Sergi Salonu'nda "Ata'ya Saygı" sergisi açıldı.

Sergide, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Radife Ot tarafından geleneksel sim sırma sanatı ve dival işi tekniğiyle hazırlanan, Atatürk ve Türk bayrağı temalı eserler yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle andıklarını söyledi.

Soytürk, Atatürk'ün sanat ve kültüre önem veren bir lider olduğunu vurguladı.

Sergi hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Edirne Belediyesince de Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla Eski Cami önünde vatandaşlara hayır lokması ikram edildi. Programa Belediye Başkanı Filiz Gencan da katıldı.

Tekirdağ'da ise Büyükşehir Belediyesince "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Köprübaşı mevkisinde toplanan vatandaşlar, Hükümet Caddesi'nden Valilik önüne kadar yürüdü. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan katılımcılar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Bandosunun çaldığı marşlara eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da balkonlarından korteji cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yürüyüşe CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
