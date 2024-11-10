Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Gölcük'te Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde törenle anıldı.
Anıtpark'taki törende Kaymakam Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut ile Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, anıta çelenk bıraktı.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene siyasi parti ilçe başkanları, askeri ve sivil erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.