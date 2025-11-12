ATAŞEHİR'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

ATAŞEHİR'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.15 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. Kamyonet ile diğer otomobillerin arasında kalan bir araç ise metal yığınına döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağanak nedeniyle ekipler kazaya güçlükle müdahale ederken, yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonrasında araçlar çekiciyle yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndü.(DHA9