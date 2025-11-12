Haberler

ATAŞEHİR'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

ATAŞEHİR'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
ATAŞEHİR'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale ederken, trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.

ATAŞEHİR'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.15 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. Kamyonet ile diğer otomobillerin arasında kalan bir araç ise metal yığınına döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağanak nedeniyle ekipler kazaya güçlükle müdahale ederken, yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonrasında araçlar çekiciyle yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndü.(DHA9

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
