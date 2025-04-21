Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı' projesinin ikincisini hayata geçirdi

ATAŞEHİR Belediyesi'nin doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve sağlıklı bir kent yaşamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Mevlana Kent Bostanı, 20 Nisan Pazar günü düzenlenen törenle açıldı. Kurayla yapılan çekilişte 6 ay boyunca şehrin ortasında tarım yapma fırsatını elde eden 165 ailenin kendi sebzelerini yetiştirebileceği yeni bostanın açılışına Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta bostanın ilk fideleri de toprakla buluşturuldu.

Doğayla iç içe bir alan oluşturmak amacıyla kent bostanlarını artırmayı amaçlayan Belediye, ikinci kent bostanını Mevlana Mahallesi'nde hayata geçirdi. Açılışta, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e yeni bostanın hak sahipleri ile çok sayıda Ataşehirli eşlik etti.

Kent yaşamında; doğayla bağ kurma, organik tarımı teşvik etme ve komşuluk ilişkilerini güçlendirme amacıyla başlatılan Kent Bostanları Projesi, ilk olarak Barbaros Mahallesi'nde hayata geçirilmişti.

525 AİLE ŞEHRİN ORTASINDA TARIM YAPMA FIRSATI YAKALADI

Kent bostanlarının ikinci durağı olan Mevlana Mahallesi Kent Bostanı için kurayla yapılan çekiliş sonrası 165 hak sahibi belirlenirken, her iki bostanda şimdiye kadar ise 525 aile 6 ay boyunca şehrin ortasında kendi sebzelerini ekip biçme fırsatını yakalamış oldu.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Mevlana Kent Bostanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, kent bostanı projesine dair düşüncelerini ve belediyenin vizyonunu anlattı.

'KENT BOSTANLARI, YALNIZCA BİR TARIM ALANI DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR DAYANIŞMA ALANI'

Komşuluk ilişkilerini güçlendiren, doğayla uyumu teşvik eden ve çocukları toprakla buluşturan bu projenin yalnızca bir tarım alanı değil, aynı zamanda bir dayanışma alanı olduğunu belirten Adıgüzel, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana daha modern, daha yeşil, daha mutlu bir Ataşehir hedefiyle gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor, bu hedef doğrultusunda ise geliştirdiğimiz projeleri bir birhayata geçiriyoruz. Bizler ortak akılla, komşularımızın fikirlerine kulak vererek hizmet üretiyoruz. Bende Ataşehir'de büyüyen bir kardeşinizim. Çok zaman geçirdim bu mahallelerde. Burası gerçekten vatandaşlarımızın kullanırken mutsuz olduğu bir yoldu. Burayı nasıl düzenleyebiliriz dedik. Önce, sizlerden geri bildirim aldık. Sonra fiziki koşulları dikkate aldık. Yüksek gerilim hatları geçtiği için buraya yapı yapmak çok uygun değildi. Bu noktada yönetici arkadaşlarımız, Plan Proje, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüklerimizin değerli çalışanları yoğun çalışmalar yürüttü ve sonuç olarak ortak akılla bu eser oluştu."

'BOSTAN KOMŞULUĞU İLE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAKLAR'

Geçtiğimiz yıl Kent Bostanı projesinin ilkini Barbaros Mahallesi'nde hayata geçirdiklerini vurgulayan Adıgüzel, "180 Ataşehirli komşumuz kendilerine tahsis ettiğimiz alanlarda aileleriyle birlikte 6 ay boyunca toprakla buluşup kendi sebzelerini ekip biçme ve tatma fırsatı buldu. Benim de yakından takip ettiğim ve her ziyaret ettiğimde gördüğüm tablo karşısında çok mutlu olduğum bir süreçti. Hasat edilen ürünlerin yemeğe dönüşme serüvenine tanıklık ederken, misafir edilerek hazırlanan sofralarda bu ürünleri tadarken yaşadığım sevinci ise sizlere anlatamam. Artık bu bostanlarla birlikte bostan komşuluğu da ortaya çıktı. Burada komşularımız ekip biçerken deneyimlerini de birbirlerine aktaracaklar" dedi.

'DAYANIŞMAYA EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

"Bugün dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Toprak iyileştiriyor, toprak birleştiriyor ve toprak bizlere umut veriyor. Biz de Ataşehir'de bu umudu büyüterek yeşertmeye, yetiştirmeye ve paylaşmaya kararlıyız" diyen Başkan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk; Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' demiş ve egemenliği millete emanet ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş ve 'Millet herkesten her şeyden büyüktür' diye bizlere armağan etmiş. Ancak bugün görüyoruz ki, sandıkta başarılı olanlar, Türkiye'ye umut olanlar haksız, hukuksuz yere gözaltına alınıyor. Tutuklanıyor. Maalesef mahkemeler işlemiyor, zaman kaybediliyor, algı yönetimleri yapılıyor."

'EMİN OLUN HER ZAMAN MİLLETİN İRADESİ KAZANIR'

Ataşehir'de gerçekleştirilen hizmetlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük desteği ile gerçekleştiğini de sözlerine ekleyen Adıgüzel, "Emin olun eğer Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmasaydı bu bostan bu kadar güzel olmazdı. Mevlana Mahallemize gelen metromuz da, Kayışdağı'ndaki gençlik merkezi de, İçerenköy'deyakında hizmetinize sunacağımız Atatürk Kütüphanesi önündeki 12 bin metrekarelik meydan da, Ekrem başkanın eseridir. Kayışdağı ve İnönü mahallelerinde birer kreş daha bitirdik. Ferhatpaşa'dada yeni bir kreş açıyoruz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'ndan kreşlerin ve annelerin ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. Ataşehirliler çok uzun zamandır bir yüzme havuzu istiyorlardı. 20 bin metrekarelik spor salonu, olimpik yüzme havuzu, fitness merkezi ve sosyal tesislerden oluşan projemiz yüzde 60-70 oranında tamamlandı. İnşallah Ekrem Başkanımızla birlikte açacağız.Emin olun her zaman milletin iradesi kazanır, umutlar kazanır. Umudumuzu hiç yitirmeyelim. Umudumuz bu bostandaki gibi yeşersin, meyvelere dönüşsün. Türkiyemizde herkes adaletin egemen olduğu, hakkını aldığı bir refah ortamında yaşasın" diye konuştu.

İLK FİDELER DİKİLDİ, YENİ DÖNEM BAŞLADI

Açılış günü gerçekleşen törende, kısa süre önce kura çekimiyle belirlenen hak sahipleri bostan alanlarındaki yerlerini aldı. İlk fideler çocukların ve ailelerin elleriyle toprakla buluşturuldu.