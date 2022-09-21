Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı (2) Güncel Haberler Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkevi'ne gelişi Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Fotoğraf çekimi Görüşmeden detaylar Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkevi'nden ayrılışı NEW YORK -Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, Dışişleri... Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkevi'ne gelişi Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Fotoğraf çekimi Görüşmeden detaylar Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkevi'nden ayrılışı NEW YORK -Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla, New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirildi. Güncel Kaynak: AA / Çağrı Korucu Rusya Federasyonu Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov Türkevi Güncel Haberler

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