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Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı (2)

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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkevi'ne gelişi Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Fotoğraf çekimi Görüşmeden detaylar Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkevi'nden ayrılışı NEW YORK -Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, Dışişleri...

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkevi'ne gelişi

Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı

Fotoğraf çekimi

Görüşmeden detaylar

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkevi'nden ayrılışı NEW YORK -Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla, New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel

Rusya Federasyonu Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov Türkevi Güncel Haberler

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