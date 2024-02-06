KKTC Depreminde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Törenleri Düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 49 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı için Gazimağusa'da anma törenleri düzenlendi.

İlk tören, voleybol turnuvası için gittikleri Adıyaman'da depremde yıkılan otelde yaşamlarını yitiren ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak anılan, Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin kadın ve erkek voleybol takımı öğrencileri, öğretmen ve refakatçilerden oluşan 35 kişinin mezarlarının bulunduğu Gazimağusa Kabristanlığı'nda gerçekleşti.

Buradaki anma törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, depremde yaşamını yitirenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve dualarla son buldu.

Gazimağusa'daki ikinci tören ise Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde, depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşı 49 kişinin yaşamlarını anlatan sinevizyon gösterimi sunuldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, "Şampiyon Melekler"in acısını halen yaşadıklarını ve yasını tuttuklarını söyleyerek, "Onlar için ağlamaya devam ediyoruz. Bu konuda tüm halkımız tek yürek." dedi.

Bu acıların asla yaşanmasını istemediklerini vurgulayan Tatar, Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri için ailelerin verdiği hukuk mücadelesini hayranlıkla izlediklerini ifade etti.

Tatar, Adıyaman'da devam eden yargı sürecine de değinerek, "Adalete güveniyor, doğru karar verileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da depremde kaybettiklerinin acısını ilk günden beri birlikte paylaştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"53 bin 537 canın içinde ciğer parelerimiz, 'Şampiyon Melekler'imiz var. Toplarını biz alarak hediye etmiştik. Hediye ederken 'kupa bekliyoruz' demiştik. Söz vermişlerdi kupayı getirmeye. Tabutlarını taşıdık birlikte."

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi yeni baştan çok daha sağlam yaparak, kentsel dönüşümü sağlamanın gelecek nesillere borçları olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda adaleti sağlamanın da gelecek nesillere bir borçları olduğunu dile getirdi.

Deprem ile 6 Şubat'ta zamanın durduğunu vurgulayan Feyzioğlu konuşmasını, "Acınız, acımız, acımız acınız. Mekanları cennet olsun." sözleriyle tamamladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çoğu öğrenci 35 kişi Adıyaman'da, 14 kişi de depremden etkilenen diğer illerde olmak üzere 49 KKTC vatandaşı hayatını kaybetmişti.