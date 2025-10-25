Haberler

Aşk ve İş Ortaklığı Vaadiyle 8 Milyon Lira Dolandırdılar

Adana'da bir grup dolandırıcı, iş ortaklığı ve aşk vaadiyle 7 kişiyi toplam 8 milyon 820 bin lira dolandırdı. Şüpheliler, mağdurlardan birine 95 bin dolar değerinde senet imzalatıp mal varlığına haciz koydurdu. Operasyon sonucunda 3 kişi tutuklandı.

ADANA'da iş ortaklığı ve aşk vaadiyle 7 kişiyi, 8 milyon 820 bin lira dolandıran 1'i kadın, 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden Zeynel Abidin T.'nin (38), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek götürdüğü Şükran Candan'a (58) 95 bin dolar değerinde senet imzalatıp, ev ve araçlarına haciz koydurdukları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, iş ortaklığı ve aşk vaadiyle 7 kişiyi dolandırıp, 8 milyon 820 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen Halil B. (48), sevgilisi Nuray F. (40) ve Zeynel Abidin T.'nin kimliğini tespit etti. Şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, suç delillerini topladıktan sonra operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş 21 tapu, 1 milyon 620 bin liralık senet ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Soruşturma kapsamında Halil B. ile Nuray F.'nin, 8 Mart 2022'de Dünya Kadınlar Günü'nde Şükran Candan'a çiçek yolladığı, şüphelilerden Zeynel Abidin T.'nin kurye gibi kapısına gittiği mağdura 95 bin dolar değerindeki senede imza attırdığı ortaya çıktı. Oğlunun çiçek gönderdiğini zannederek imza atan Candan, öyle olmadığını anlayınca e-Devlet'ten yaptığı kontrolde 1'i yazlık 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz kararı konulduğunu öğrendi. Candan'ın polise giderek şikayetçi olduğu ve soruşturmanın başladığı bildirildi.

Polisin yaptığı çalışmada Halil B.'nin, bir devlet hastanesinde görev yapan hemşireyle de aşk yaşayıp dolandırdığı, kredi çektirip ayrıca kendisine otomobil satın aldırdığı belirtildi. Şüphelilerin, okuma-yazma bilmeyen bir kişiye de boş senede imza attırdığı ve mal varlıklarını üzerlerine geçirdikleri bildirildi.

Emniyetteki sorgularında birbirlerini suçlayan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Halil B., Nuray F. ve Zeynel Abidin T. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



