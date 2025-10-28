Haberler

Asırlık Geleneğin Yeniden Hayat Bulduğu Vosvos Festivali Kargı'da Düzenlendi

Güncelleme:
Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen Kargı Panayırı kapsamında Vosvos Festivali'nde Ankara Volkswagen Fun Club üyeleri, renkli vosvos araçlarıyla etkinliğe katıldı. Vosvos tutkunları, ilçe halkıyla buluşarak keyifli anlar yaşadı.

Çorum'un Kargı ilçesinde asırlık gelenek Kargı Panayırı kapsamında Vosvos Festivali düzenlendi.

Kargı Kaymakamlığı ve Kargı Belediyesi işbirliğince organize edilen panayır çerçevesinde Ankara Volkswagen Fun Club üyeleri, araçlarıyla ilçeye geldi.

Araçlarıyla ilçe merkezinden geçen vosvos tutkunları, vatandaşları selamladı.

Daha sonra kendileri için ayrılan alanda kamp çadırlarını kuran vosvos tutkunları, rengarenk vosvoslarını sergiledi.

Çayır alanında vosvosçularla bir araya gelen vatandaşlar, araçlarla fotoğraf çektirdi.

Ankara Volkswagen Fun Club Başkanı Olgun Şensoy AA muhabirine, 1993'te Ankara'da kurulan derneğin üyeleri olarak özel ilgiye muhtaç çocuklar yararına düzenlenen etkinliklerde ve resmi bayramlarda bir araya geldiklerini söyledi.

Araçların birçoğunun garajlarda muhafaza edildiğini belirten Şensoy, "Bu araçlar bizim için özel ve önemli. O nedenle garajlarımızdan sadece özel günlerde çıkartıyoruz. Bugün de 3. kez Kargı'ya geliyoruz. Kargı Panayırı için buradayız. 29 Ekim'de yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine de renk renk vosvoslarımızla katılmak için bekliyoruz." dedi.

Güneş Karakuş ise vosvos aracını aldıktan sonra ilk kamp deneyimini Kargı Panayırı'nda yaşadığını vurgulayarak, "Biraz heyecanlıyım. Çok güzel geçiyor. Bizi çok hoşgörüyle karşıladılar. Bundan sonraki yıllarda yine festival düzenlenirse gelmek istiyorum." diye konuştu.

Vosvosçular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın ilçede düzenlenecek fener alayına katılacak.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
