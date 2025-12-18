Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile sendikaların genel merkezlerinde bir araya geldi. Görüşmeler sonrası Asgari Ücret Komisyonu'nun 2. toplantısı sürerken açıklama yapan Işıkhan, "Belirli bir noktada mutabakata varacağız. Ortada bir rakam yok." dedi.

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bir buçuk saat sürdü.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarını ziyaret ederek sendika başkanlarının taleplerini aldı.
  • Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin rakamın şu aşamada gündeme gelmesinin erken olduğunu belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

2. TOPLANTI BİTTİ

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirildi.Toplantı bir buçuk saat sürdü.

İKİ SENDİKAYA ZİYARET

Toplantı öncesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit çalışmaları kapsamında Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarını ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldiğini, sendika başkanlarının talep ve gerekçelerini dinlediğini ifade etti.

IŞIKHAN: SENDİKALARIN TEKLİFLERİNİ ALDIM

İşçi kesiminin komisyon çalışmalarına katılımı konusuna değinen Işıkhan, istişari süreci yönetmekteki amacının önemine dikkati çekerek, "İşçi kesimi masada yok, olmayabilir ancak ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Türk-İş'e giderek Türk-İş masasını kurduk. Hak-İş'e giderek Hak-İş masasını kurduk ve asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve geleceğe yönelik tekliflerini aldım." diye konuştu.

"TALEPLERİ KOMİSYON ÜYELERİNE İLETECEĞİM"

Komisyon toplantısına katılarak işçi sendikalarından aldığı görüşleri aktaracağını bildiren Işıkhan, "İşçi sendikalarımızdan almış olduğumuz bu görüşleri, komisyonda ben Çalışma Bakanı olarak diğer komisyon üyelerimize bunları ifade edeceğim." dedi.

Bakan Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon düzeyi, satın alma gücü, uluslararası hesaplamalar ve sosyal politika ihtiyaçları gibi birçok parametrenin bulunduğunu anımsatarak, vatandaşların beklentilerinin tamamını komisyonda ele alıp değerlendireceklerini vurguladı.

"BİR NOKTADA MUTABAKATA ULAŞACAĞIZ"

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde temel ilkelerin korunacağını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

İnşallah her dönem yaptığımız gibi asgari ücret düzeyinin, 2026'da geçerli olacak ücretin hem enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz hem de işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na hem işçimizle hem işverenimizle, emekçilerimizle birlikte hareket ederek belli bir noktada mutabakata ulaşacağımızı ümit ediyorum.

İLK TOPLANTIDA RAKAM KONUŞULDU MU?

İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemiş, taraflar daha çok genel ekonomik görünüm, enflasyonla mücadele, istihdamın korunması ve ücretlerin alım gücü gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı cephesinden yapılan açıklamalarda, "denge" ve "makroekonomik hedefler" vurgusu öne çıkmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde çalışanların gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmaların yürütüleceğini bildirdi.

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Işıkhan, bu süreç boyunca özellikle sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli gördüklerini vurguladı.

Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir" ifadesini kullanarak, sürecin işçiler ile işverenler başta olmak üzere Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Işıkhan ayrıca, asgari ücrete ilişkin rakamın şu aşamada gündeme gelmesinin erken olduğunu belirterek, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

