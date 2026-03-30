ASELSAN, LUNA-2 ile uzay tabanlı IoT kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı

ASELSAN, 30 Mart 2026 tarihinde Kaliforniya'dan SpaceX aracılığıyla LUNA-2 uydusunu fırlattı. Bu uydu, Türkiye'nin uzay ekosistemine katkı sunacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. LUNA-2, düşük enerji tüketimi ile geniş alanlarda güvenli sensör verileri sağlayabilecek.

SAVUNMA sanayiinde sahip olduğu yüksek teknoloji birikimini uzay alanına da kararlılıkla taşıyan ASELSAN, Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirilen serinin ikinci uydusu LUNA-2'yi 30 Mart 2026 tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX aracılığıyla başarıyla fırlattı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre; yeni uzay çağının şekillendirdiği küresel dönüşüm sürecinde ASELSAN, milli mühendislik gücü ve özgün sistem çözümleriyle Türkiye'nin uzay ekosistemine yüksek katma değer sunmayı sürdürüyor. Uydu haberleşme sistemlerinden görev yüklerine, yer kontrol altyapılarından platform çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, ASELSAN'ın bu alandaki stratejik konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Küçük boyutlarına (Nano uydu) rağmen LUNA-2, yeryüzünün en ücra köşelerinde bile güvenli ve kesintisiz sensör verileri sağlayacak. Uydu, sahip olduğu özel iletişim sistemi (LoRa) sayesinde çok düşük enerji harcayarak çok geniş alanları kapsama altına alacak.

MİLLİ KABİLİYETLERE DAYALI ÇÖZÜM

LUNA-2'nin tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerinin tamamı ASELSAN tarafından gerçekleştirildi. Uçuş yazılımı, yer kontrol yazılımları, görev yükü olarak kullanılan LoRa alıcı-verici kartı ve veri aktarım cihazı ASELSAN mühendisleri tarafından öz kaynaklarla geliştirilerek milli kabiliyetlere dayalı bir çözüm ortaya konduğu aktarıldı. LUNA-2'nin başarıyla uzaya gönderilmesi, ASELSAN'ın uzay tabanlı IoT alanındaki yetkinliğini pekiştirirken, Türkiye'nin bağımsız, rekabetçi ve sürdürülebilir uzay teknolojileri vizyonuna da önemli bir katkı sunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
