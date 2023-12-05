ASELSAN'ın Azerbaycan'da Araç Tespit ve Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemi Projesi Faaliyete Geçti

ASELSAN'ın Bakü-Guba-Rusya sınırı kara yolunda kurduğu Araç Tespit ve Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemi Projesi'nin Ana Kontrol Merkezi faaliyete başladı. Proje sayesinde araçların ağırlık, ebat, plaka, sınıf ve hız bilgileri canlı olarak takip edilebilecek.

ASELSAN'ın Azerbaycan'da başlattığı "Araç Tespit ve Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemi Projesi"nin Ana Kontrol Merkezi faaliyete başladı.

ASELSAN'ın Bakü-Guba- Rusya sınırı kara yolunun Tağıyev kasabası yakınlarında kurduğu "Araç Tespit ve Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemi Projesi" Ana Kontrol Merkezi devreye alındı.

Merkezin açılış törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Rahman Hümmetov, Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evez Gocayev ile çok sayıda Azerbaycanlı ve Türk yetkili katıldı.

Büyükelçi Bağcı, yolların güvenliğinin, araçların kuralla uyup uymadığının kontrol edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "ASELSAN, ağırlık kontrolünden karbon salınımına kadar sensörleri olan bir sistem hayata geçirmiş oldu." dedi.

ASELSAN'ın Azerbaycan'da dünyadaki gelişmelere uygun inovatif çözümler üreten bir şirket olarak varlık gösterdiğini vurgulayan Bağcı, "ASELSAN, Türkiye'nin her alanında varlık gösteren bir şirketimiz. Burada Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ve Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansıyla birlikte projeyi hayata geçirmiş oldu." diye konuştu.

Karabağ'daki tüm yolları Türk şirketleriyle Azerbaycan şirketlerinin birlikte yaptığını hatırlatan Bağcı, şunları kaydetti:

"Sadece yolları yapan ülke değiliz. Şimdi yolların kontrolünün de teknik olarak sağlayan mekanizmayı bir Türk şirketinin yapıyor olması bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Türkiye'nin akademik, özel sektör, kamu sektörü tecrübesini Azerbaycan ile paylaşmaya hazırız. Bizde Bayraktar var ve Bayraktar bugün Azerbaycan'ın semalarında Azerbaycan'ın güvenliği için uçmaktadır. Biz de Kızılelma var. Kızılelma'nın ikincisi inşallah Azerbaycan'ın semalarında uçacak. Türkiye, Şuşa Beyannamesi çerçevesinde Azerbaycan ile işbirliğini geliştirmeyi esas almıştır. Tek önceliğimiz var Azerbaycan'ın insan kaynağının gelişmesine Azerbaycan'ın, hedefleri doğrultusunda, enerji dışındaki sektörlerde gelişmesine katkı vermek istiyoruz."

Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Rahman Hümmetov, Azerbaycan genelinde çok modern yolların yapıldığına, Karabağ dahil farklı bölgelerde zorlu alt yapıların inşa edildiğine dikkati çekti.

Ana kontrol merkezince toplanan bilgilerin İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla paylaşıldığını dile getiren Hümmetov, "Söz konusu projeler, beraberinde yolların güvenliği konusunu da gündeme getirdi. Bakanlık olarak son yıllarda Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı ve bazı şirketlerle beraber son teknolojiler kullanarak araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapıyoruz. Bu tür kontroller şu an 3 noktada yapılmakta. Kontrol Merkezinin de devreye girmesiyle ülkenin tüm önemli otoyollarında korunmasını sağlayacağız." diye konuştu.

ASELSAN Bakü Genel Müdürü Özgür Kurum da ASELSAN'ın kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve yerli hale getirilmesinde çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "ASELSAN, Milli teknoloji hamlesinde hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." dedi.

ASELSAN'ın akıllı trafik çözümleriyle gerçekleştirilen proje sayesinde otoyollarda araçların durması veya yavaşlaması gerekmeksizin, ölçüm yapılarak trafik sıkışıklığının azaltılması ve daha verimli bir trafik akışı sağlanması amaçlanıyor.

İlk istasyonun mayıs ayında faaliyete geçirildiği proje kapsamında ilk faz tamamlandığında 11 lokasyonda 17 yön ve 30 şerit, ikinci faz tamamlandığında ise 20 lokasyonda 34 yön ve 52 şerit olmak üzere toplamda 31 farklı noktada istasyon kurulması hedefleniyor.

Kurulan istasyonlar aracılığıyla seyir halindeki araçlar durdurulmaksızın trafik akışı aksamadan ve genel trafik işleyişi etkilenmeden araçların ağırlık, ebat, plaka, sınıf ve hız bilgileri elde edilebilecek. Tespit edilen araç bilgileri Bakü'de hizmete alınan Ana Kontrol Merkez'i üzerinden canlı olarak takip edilebildiği gibi geriye dönük olarak da izlenebilecek.