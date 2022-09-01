Asel'in karaciğeri ile yaşama bağlanan Nisanur'a 6 ay sokak yasak

KONYA'da yüksekten düşme sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Asel İnan'ın (2) karaciğerinin nakledildiği Bursa'da mantardan zehirlenen Nisanur Yavuz (5), 1,5 ay içinde organ nakli, anjiyo ve damar yenileme olmak üzere 6 ameliyata girdi. Sağlığına kavuşan Nisanur, herhangi bir hastalığa karşın tedbir amaçlı 6 ay evden dışarıya çıkamayacak.

İnegöl'de Yavuz ailesi, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, ormandan topladığı kızıl mantarı, mangalda pişirdi. Aileden yaklaşık 15 kişi, mantardan yedi. Yemeğin ardından 2 yetişkin ve ailenin küçük kızı Nisanur Yavuz zehirlendi. Diğer aile bireyleri kusma ve ishal şikayetlerinin ardından başvurdukları hastanede tedaviyle sağlığına kavuştu. Ancak Nisanur'un yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olması nedeniyle durumu ağırlaştı. İlk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük Nisanur, buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, durumunun daha da ağırlaşması üzerine de Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nisanur için doktorlar 'acil karaciğer' bağışı talep etti. Endişeli bekleyiş devam ederken Nisanur'a, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen kalbi aynı adı taşıyan Asel Lina'ya, böbrekleriyle de iki ayrı hastaya umut olan Asel İnan'ın karaciğerinin verilmesi kararlaştırıldı. Asel İnan'ın alınan karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Konya'dan Bursa'ya getirildi. Acil ameliyata alınan Nisanur'a, 15 Temmuz'da nakil yapıldı.

Anne Fidan Yavuz ise "Bayramın 3'üncü günü mantar yedik. Ben de zehirlendim. 2 gün hasta oldum. Çocuğum hasta olunca kendi derdimi unuttum. Ambulansla çocuğumu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne adeta ölü götürdük. Orada doktor, '24 saat zamanınız var, organ bulunmazsa çocuğu kaybederiz' dedi. Benim ve eşimin ciğeri uyumlu olmadı. Konya'daki aileden Allah razı olsun. Oradaki çocuğun organı benim kızıma takıldı. Onlar kızını kaybetti ama benim kızım da onların kızı oldu. Uçakla organı geldi ve takıldı. Çok mutluyuz" dedi.