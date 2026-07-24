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Asean ve çin dışişleri bakanlarından, abd ve iran'a ateşkese sıkı şekilde uymaları çağrısı

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Çin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dışişleri bakanları, Orta Doğu'da tüm cephelerdeki çatışmaların bir an önce kesilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD ve İran'ı ateşkesin şartlarına sıkı bir şekilde uymaya çağırdı.

Çin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dışişleri bakanları, Orta Doğu'da tüm cephelerdeki çatışmaların bir an önce kesilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD ve İran'ı ateşkesin şartlarına sıkı bir şekilde uymaya çağırdı.

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Çin ve ASEAN dışişleri bakanları ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Orta Doğu'daki durumun sivillerin yaşamına, bölgesel ve küresel barışa, istikrara ve ekonomiye etkilerine işaret edilerek "Uluslararası hukuk uyarınca çatışmalara barışçıl çözümün, diyaloğun ve diplomasinin önemini bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD ve İran'ın ateşkesin şartlarına sıkı bir şekilde uymaya çağrıldığı açıklamada, "Orta Doğu'da tüm cephelerdeki çatışmaların tamamen ve bir an önce kesilmesi, tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması, silahlı çatışmalarda sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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