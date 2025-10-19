Asansör Kazasında Sorumlular Gözaltına Alındı, Kontrol Kriterleri Değişebilir

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) Mersin Şubesi Başkanı İsmail Oğuz, Tarsus ilçesinde bir çocuk annesi Pelin Kıyga'nın (27) öldüğü asansör kazasının alışılmadık bir şekilde meydana geldiğini söyledi. Kazanın meydana geldiği asansörde MMO tarafından kontrol yapıldığı, kontrol sonrası asansörün kullanılmasında sakınca olmadığı, tespit edilen uygunsuzlukların 27 Mart 2026 olan bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gerektiği belirtilen raporu değerlendiren İsmail Oğuz, "Bilirkişi raporundan sonra gördük ki, periyodik kontroller ve tescillerde yaklaşık 700'e yakın bir kontrol kriterimiz var. Bu spesifik kazadan sonra kontrol kriterleri bile değişebilir çünkü gerçekten alışılmadık bir kazaydı. Kontrol kriterleriyle ilgili ilerleyen zamanlarda bakanlığın harekete geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Olay, 1 Ekim'de sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansör, 2'nci katta arızalandı. Kıyga'nın telefonla aradığı eşi Gökhan Kıyga (34), yardım etmek için merdivenle 2'nci kata indi. Bu sırada Pelin Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ve Gökhan Kıyga'nın eşini kurtarmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, otopsinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARIZALAR WHATSAPP GRUBUNDA KONUŞULMUŞ

Asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında eski asansör firması yöneticisi Sadık Sökmen, yeni asansör firması yöneticisi Mahmut Köse ile çalışanı Murat Abalı ve site yöneticisi Fatih Murat Ceylan gözaltına alınırken, 17 kişinin de ifadesine başvuruldu. Kazadan bir süre önce site sakinlerinin apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde bir aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdiği, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Kazanın ardından aralarında elektrik elektronik mühendisliği ve makine mühendisliği alanında A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve akademisyen ile inşaat mühendisinin de olduğu bilirkişi heyeti tarafından binada yapılan incelemelerin yer aldığı 10 sayfalık rapor tamamlandı. Soruşturma dosyasına eklenen bilirkişi raporunda, olaya ilişkin tespitler, inceleme tutanakları, kazanın yaşandığı asansöre ait kabin fotoğrafları, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ile bina sorumlusunun yükümlülüklerine ilişkin bilgilere değinildi.

'HAFİF KUSURLU' ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ

Asansörün bakım ve onarımlarının 'G. Asansör' firması tarafından yapıldığına dair etiketlerin yer aldığı belirtilen raporda, 27 Mart'taki periyodik bakım sonrası MMO tarafından kontrol yapıldığı ifade edilirken, kontrol sonrası asansörün kullanılmasında sakınca olmadığı, tespit edilen uygunsuzlukların 27 Mart 2026 olan bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gerektiği ve düzeltme süresinin 12 ay olduğu bilgilerinin yer aldığı 'Mavi etiket' (Can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturduğunu belirten etiket) yapıştırıldığının görüldüğü belirtildi.

Asansör firması ve bina yönetiminden sorumlu firmanın kusurlu bulunduğu bilirkişi raporu dosyasının eklendiği soruşturmayla asansörlerdeki bakım ve güvenlik tedbirleri gündeme geldi.

'KIRMIZI ETİKETLİ ASANSÖRLERE BİNMEYİN'

MMO Mersin Şubesi Başkanı İsmail Oğuz, kazanın alışılmadık bir şekilde meydana geldiğini söyledi. Kentteki asansörlerin periyodik bakımlarının ardından yılda bir kere MMO tarafından kontrol edildiğini belirten Oğuz, "Bu periyodik kontroller neticesinde bakım firmaları ve yöneticilerin binalardaki asansörü güvenli ve çalışır şekilde tutmaları gerekiyor. Bu konuda bakım firmalarının, Türk Standartları Enstitüsü'nden Yeterlilik Belgesi alması ve sürekli kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Aynı zamanda yöneticilerle irtibatta olup arıza durumunda ya da hatalı olan parçaların değişimiyle ilgili hem yöneticileri bilgilendirilmeleri hem de bina sakinlerine daha güvenli asansörle hizmet etmeleri gerekiyor. Bizler, asansörlere 4 ayrı etiket yapıştırıyoruz. Yeşil etiket kusursuz, güvenli asansör anlamına geliyor. Mavi etiket, hafif kusurlu demek. Bir sonraki periyodik takvime kadar bu hafif kusurların giderilmesine olanak tanıyor. Sarı etiket, kusurlu asansör oluyor. Bununla ilgili 120 gün eksikliklerin giderilmesi için bir süre tanınıyor. Kırmızı etiket ise güvensiz asansör anlamına geliyor. Yöneticinin, kırmızı etiketli bir asansörü de çalıştırmaması gerekiyor. İki ay içerisinde eksiklikler giderildikten sonra bizler takip kontrolüne geliyoruz. Eğer güvenli şekilde asansör teslim edildiyse buna mavi ya da yeşil etiket verip kullanıma açıyoruz. Eğer iki ay sonra yine kırmızı etiket aldıysa asansörün ilgili yerel belediye tarafından mühürlenmesi gerekiyor. Bu da çok önemli bir konu çünkü kırmızı etiketli asansörler kullanılmaya devam edildikçe alışılmış algısı oluşuyor. O da insanlarda etiketin değersizleştirilmesine neden oluyor. Bu sebeple kırmızı etiketli asansörlere binilmemesini istiyoruz" dedi.

'İŞLERİNİ DAHA TİTİZLİKLE, DOĞRU ŞEKİLDE YAPMALARINI İSTİYORUZ'

Kazanın ardından kamuoyuna yansıyan raporu ve kazayı değerlendiren Oğuz, "Bilirkişi raporundan sonra gördük ki, periyodik kontroller ve tescillerde yaklaşık 700'e yakın bir kontrol kriterimiz var. Bu spesifik kazadan sonra kontrol kriterleri bile değişebilir çünkü gerçekten alışılmadık bir kazaydı. Kontrol kriterleriyle ilgili ilerleyen zamanlarda bakanlığın harekete geçeceğini düşünüyorum. Umarım bir daha böyle bir kaza yaşamayız. Yöneticilere ve asansör bakım firmalarına sesleniyoruz, işlerini daha titizlikle, doğru şekilde yapmalarını istiyoruz. Her zaman en ucuzu değil, en kaliteli ve iyiyi araştırmalarını öneriyoruz. Asansörlerde periyodik kontrolden sonra güvenli ve çalışır halde tutulmasından bakım firması sorumlu. Bakım firmasının eğer aktardığı bir şey varsa ve yerine getirmediyse tabi ki yönetici de sorumlu oluyor" diye konuştu.