Haberler

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden kan bağışı

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden kan bağışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen kan bağışında, vatandaşlar Türk Kızılay'a kan vermek için bir araya geldi. İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan, kan bağışının önemine dikkat çekerken, kampanyaya katılanlar arasında Hatay depreminden etkilenen ikizler de yer aldı.

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'nda organize edilen kampanya kapsamında vatandaşlar Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kampanyaya katılan İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan, böyle anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arslan, kan bağışının, insanın başka bir insana verebileceği en değerli hediye olduğunu vurguladı.

Artvin Çoruh Üniversitesinde eğitim gören ikizler İdil ve Hazal Mollamusa da kan bağışında bulundu.

Kan ihtiyacının önemine işaret eden İdil Mollamusa, şunları kaydetti:

"Biz Hataylıyız. Deprem döneminde bunu bizzat yaşadık. Kimse, 'Bana kan lazım olmaz' demesin. Hayatta bir dakika sonrası ne olacağı belli değil. Bütün arkadaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Kan vermek bizim için hiç tanımadığımız birinin hayata tutunmasına umut olmak demektir. İkizler olarak ne kadar birbirimize bağlıysak insan hayatına da o kadar bağlıyız."

Bağışçılardan Orhan Kılıç ise 30'uncu kez kan vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Dernek yöneticileri, kan bağışında bulunanlara Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katkılarıyla Trabzonspor forması ve atkı hediye etti.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı

TEMU yasağının isim babasından tepki çekecek bir çıkış daha
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor
Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı

Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti