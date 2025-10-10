Haberler

Artvin'de Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Erenler köyünde Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) tarafından düzenlenen tatbikatta, 6,9 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden yaralı kurtarma çalışmaları yapıldı. Tatbikat, AFAD yetkilileri tarafından takip edildi.

Artvin'de farklı meslek gruplarından oluşan Hopa Arama Kurtarma Derneğince (HOPAK) arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Merkeze bağlı Erenler köyünde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekipler, yıkılan binanın enkazındaki yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Güvenli alanda yönetim merkezi kurulan tatbikatta ulaşılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikatın tüm aşamaları AFAD yetkililerince yerinde izlenip değerlendirildi.

HOPAK ekip lideri Emin Üçüncü, derneğin 2015'de Hopa'da yaşanan sel felaketinin ardından kurulduğunu hatırlatarak, arama kurtarma alanında yerel düzeyde bir kapasite oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Dernek gönüllülerinden Süleyman Sevimli ise, "Arkadaşlarımızla sahada birebir uygulama yaptık. Yaralıya ulaşma, çıkarma ve ambulansa teslim etme sürecini tüm prosedürlere uygun biçimde tamamladık. Zor ama keyifli bir çalışmaydı." dedi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.