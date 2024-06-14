Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretimine Başlıyor

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, 60'a yakın türde doğal tıbbi aromatik ürünün prototipini ürettiklerini belirterek, ağustosta seri üretime başlayacaklarını söyledi.

Bilgin, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen, "Tıbbi Aromatik Bitkiler Seferberlik Bulaşması" konulu panelin açılışında, önceliklerinin yöre halkının kalkınması olduğunu ifade etti.

AÇÜ'nün tıbbi aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olduğunun altını çizen Bilgin, panelde tıbbi aromatik bitki ekim ve dikimiyle ilgilenen üreticilere takip edilecek yol haritası hakkında bilgi vermeyi amaçladıklarını anlattı.

Üreticilere yüz yüze ve çevrim içi eğitimler verilerek aromatik bitkilerin nasıl ve hangi koşullarda yetiştirileceğine dair kurslar düzenleneceğini aktaran Bilgin, "Talep ettiğimiz standartlarda bitki yetiştiren üreticilerimizin bitkilerini satın alarak, katma değeri yüksek organik ticari ürün haline getirip pazarlayacağız." dedi.

Tıbbi aromatik bitkiler alanında Türkiye'de öncü ve yönlendirici olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Bilgin, "Sadece bitki yağları ve bitkisel kremler değil, halk arasında yaygın olan diyabet, tansiyon, prostat, bağışıklık siteminin güçlendirilmesi gibi pek çok hastalığa karşı da takviye edici ilaçların prototipini yaptık, inşallah bunların ticari sürümlerini de piyasaya sunacağız." diye konuştu.

Bilgin, Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip ili Artvin'de bitki kaynaklı ilaç, gıda, kozmetik ve kimya endüstrisinde organik ürünler üreterek ulusal ve uluslararası pazarları hedeflediklerini dile getirdi.

Dünyada tıbbi aromatik ürün pazarının 300 milyar avro olduğuna işaret eden Bilgin, "Türkiye bu pazardan 1,5 milyar dolarlık pay alıyor. Avrupa'dan daha fazla bitki çeşitliliğine sahip bir ülke olarak, bu payın ilk etapta 20 milyar dolar civarına çıkmasını amaçlıyoruz. Üniversite olarak 60'a yakın türde doğal tıbbi aromatik ürünün prototipini ürettik. Ağustosta seri üretime geçeceğiz. Bu ürünler önce Türkiye pazarında, sonra da uluslararası pazarlarda yer alacak." açıklamasında bulundu.

"İsterim ki Artvin sınırları organik tarım alanı ilan edilsin"

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de tıbbi aromatik bitkiler bazlı bir kalkınmanın Artvin'de yaşamayı daha anlamlı kılacağını söyledi.

Tıbbi aromatik bitkilerin kentin değerlerini gün yüzüne çıkartacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Artvin coğrafyası, farklılıklar içeren bir coğrafya. Tarım Bakanlığım döneminde Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl ve Bitlis illerinin organik tarım alanı ilan edilmesinin önemli olduğunu düşünüyordum. Bununla ilgili gerekli girişimleri de yapmıştık. Bu, çiftçimizi besleyen, çiftçimizle irtibatlı olan bütün tacir kesimleri rahatsız etti. Gübre satıyor adam, kimyasal satıyor. Bayilerini, şubelerini, her yere ağını kurmuş. Yüzlerce müşterisi var, alıcısı var, vericisi var. Bunların işine gelmiyor, dolayısıyla olmadık lobiler oluşuyor filan. Ben isterim ki Artvin'i organik tarım alanı ili olarak belirleyelim. Örnek bir il olarak ortaya çıkalım. Bunu yaparken sadece ekonomik değil, sağlık açısından da ele almak lazım. Ben isterim ki Artvin sınırları organik tarım alanı ilan edilsin. Ürünlerimizi tüm Türkiye'ye gönderelim."

Çelik, ilin bitki zenginliğini ekonomiye kazandırmak için hızlı adımlar atılması gerektiğine dikkati çekerek, "Üniversitemizin bu öncülüğü çok önemli. Bizim bu alanda hiç vakit kaybetmeden, yapılması gereken adımları atmamız gerekiyor. Ekonomik anlamda çiftçimize çok büyük gelir kazandıracağı inancındayım. Çiftçimizin daha çok kazanması için üniversitemizin bilimsel çalışmaları doğrultusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Bunun yol haritasını bilim insanları çizecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bitki çeşitliliğinin katma değerli ürün olarak dünya piyasasına sunulması gerektiğini anlatan Çelik, "Genetik kaynaklarımızı da korumalıyız, yurt içinde tutmalıyız. Değerlerimizin farkında olmalıyız artık. Bununla ahalimiz zengin olacak, ülkemiz kazanacak. Hocamız ilk olarak 20 milyar dolardan bahsediyor. Tıbbi aromatik bitki deyip geçmeyelim, Allah bu coğrafyaya bu zenginliği bahşetmiş. Bunun kıymetini bilen projeleri gerçekleştirerek Artvin'imize kazandıralım." diye konuştu.

Panelde, AÇÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Peşman, Öğretim Görevlisi Özak Çil, Öğretim Üyesi Dr. Onur Gökhan Yıldırım ve Öğretim Görevlisi Burak Kızıltepe sunum yaptı.