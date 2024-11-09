Arnavutluk'ta Nostaljik Araçların Sergilendiği Müze

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaşayan Arben Prrenjasi, klasik araçlarından oluşan koleksiyonunu kendisine ait müzede sergiliyor.

Ülkenin en ünlü koleksiyoncularından biri olarak bilinen 57 yaşındaki Prrenjasi'nin müzesinde "retro" statüsündeki nostaljik araçların yanı sıra Arnavutluk otomotiv tarihini ilgilendiren belge, fotoğraf ve nesneler bulunuyor.

Binin üzerinde objenin sergilendiği müzede 1953 model Fiat 500 (Topolino) en eski araç olarak öne çıkıyor.

Prrenjasi, AA muhabirine, 1989-2001 yıllarında polis memuru olarak çalıştığını anlatarak, koleksiyon oluşturma fikrinin çok daha öncelerde olduğunu ancak bunun için zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Koleksiyoner Prrenjasi, "Araçları ve ilgili dokümantasyonu toplamaya 2000 yılı civarında başladım. Araçlar konusunda uzman olan arkadaşımla birlikte fikir doğdu ve araç koleksiyonu yapmaya başladık." dedi.

"Halkın tarihe dokunabilmesi için burasını daha iyi bir müzeye dönüştürme fikrim var"

Arnavutluk'ta 1990 öncesi kullanılan araçların sergilenmesi için yıllarca büyük tutku ve zorlu çalışmalar sonucu müzeyi kurduğunu belirten Prrenjasi, eski dönemlere merak uyandırmak istediğini söyledi.

Prrenjasi, gelecekte koleksiyonunu kapsamlı müzeye dönüştürmeyi amaçladığını ifade ederek, "Halkın gözleriyle tarihe dokunabilmesi için burasını daha iyi bir müzeye dönüştürme fikrim var. Bu araçlar, başlı başına özgün ve büyük değere sahipler, 50 yıl sonra üretilen araçlara rakip olacak nitelikteler." diye konuştu.

Müzede eski araçların yanı sıra bunlara ait evrak ve fotoğrafların bulunduğunu dile getiren Prrenjasi, ayrıca araçların işlevsel olduğu yıllara ait sürücü belgesi ve plaka gibi çeşitli objeleri de sergilediklerini kaydetti.

Prrenjasi, araçları koleksiyonuna dahil etmek için ülkeyi karış karış gezdiğini, birçoğunun atıl durumda olduğunu, tamiri için ortağı ve araç restorasyonu konusunda uzman Medi Halilaj ile çalıştığını ifade etti.

Araçlar, Arnavutluk'un tüm bölgelerinden toplandı

Araçları güneydeki Saranda şehrinden en kuzeydeki İşkodra'ya kadar Arnavutluk'un tüm bölgelerinden topladıklarını vurgulayan Prrenjasi, "Çok iyi bir profesyonel çalışmanın ardından bunları yeniledik. Tüm araçları, motosikletleri, bisikletleri fabrikadan çıktığı gibi orijinaline çevirdiğimizi belirtmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

Prrenjasi, müzenin bir köşesinde ülkede 1944-1991 yıllarında hüküm süren komünist rejim dönemine ait evlerin modellerine göre, ziyaretçilere eski yaşamdan kesitler sunacak bekleme odası da oluşturduklarını söyledi.

Arnavutluk Kara Yolu Taşıma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre ülkede otomobil ve motosikletlerin bulunduğu yüzlerce araç, "retro" statüsünde.

Bu arada, Prrenjasi'ye ait koleksiyonda Gaz 51, Gaz 63, Gaz 69, Zis 150, Zuk, BJ, Fiat 125, Fiat 900, Mercedes Benz limuzin, Volkswagen Beetle, Aro, Skoda 706 MT modeli araçlar ile Vespa, Jawa 350, Jawa Perak, Xingfu 250, Chang Jiang, Csepel, MZ, CZ, Lambretta, Guzzi, M72, BMW, Minarelli ve Garelli modeli motosikletler bulunuyor.