Arnavutluk Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Aday Kadrosu Açıklandı

Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda 13 Kasım'da Andorra ve 16 Kasım'da İngiltere ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroda Bodrum FK'den Arlind Ajeti, Kayserispor'dan Indrit Tuci ve Çaykur Rizespor'dan Qazim Laçi de yer aldı.

Teknik direktör Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho" başkent Tiran'daki basın toplantısında, kadro seçiminde futbolcuların kendisine verdikleri güvenin etkili olduğunu söyledi.

Dünya Kupası elemelerinde şimdiye kadar iyi bir yolculuk yaptıklarına dikkati çeken Sylvinho, "Dünya Kupası elemelerinin sonunda, milli takım olarak çok iyi bir dönemdeyiz. Play-off'lara kalma mücadelemiz devam ediyor. Önümüzde iki çok önemli maç var." diye konuştu.

Sylvinho'nun belirlediği 25 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Thomas Strakosha (AEK Atina), Mario Dajsinani (Egnatia) ve Simon Simoni (Kaiserslautern)

Savunma: Arlind Ajeti (Bodrum FK), Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Mario Mitaj (Al-Ittihad), Naser Aliji (Dinamo City), Ardian Ismajli (Torino), Berat Gjimshiti (Atalanta), Klisman Cake (Shkendija)

Orta saha: Ylber Ramadani (Lecce), Juljan Shehu (Widzew Lodz), Kristjan Asllani (Torino), Medon Berisha (Lecce), Qazim Laçi (Çaykur Rizespor), Adrion Pajaziti (Hajduk Split), Nedim Bajrami (Glasgow Rangers), Arber Hoxha (Dinamo Zagreb), Jasir Asani (Esteghlal)

Forvet: Indrit Tuci (Kayserispor), Rey Manaj (Sharjah), Armando Broja (Burnley), Myrto Uzuni (Austin), Mirlind Daku (Rubin Kazan)

Arnavutluk'un grubunda İngiltere ve Andorra'nın yanı sıra Sırbistan ve Letonya da bulunuyor.

Arnavutluk, Andorra ile deplasmanda, İngiltere ile başkent Tiran'daki Ulusal Arena'da karşılaşacak.