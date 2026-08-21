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Arnavutköy'de Balıkçıların Bulduğu İHA Kontrollü İmha Edildi

Arnavutköy'de Balıkçıların Bulduğu İHA Kontrollü İmha Edildi
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Arnavutköy Karaburun Sahili'nde balıkçılar tarafından denizde bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA), Sahil Güvenlik ekiplerince açığa çekilerek kontrollü şekilde imha edildi. Görgü tanıkları büyük bir patlama sesi duyduklarını, ekiplerin olaya hızlı müdahale ettiğini ve İHA'nın muhtemelen Ukrayna'dan geldiğini belirtti.

ARNAVUTKÖY'de balıkçılar tarafından denizde bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA), Sahil Güvenlik ekiplerince Karaburun açıklarına çekilerek kontrollü şekilde imha edildi.

Olay, sabah saatlerinde Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Kıyıda balık tutanlar, denizde İHA olduğunu fark ederek durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mühimmat taşıma ihtimaline karşı İHA'yı Karaburun açıklarına çekti. Burada incelemeleri yapılan İHA, ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi. İHA'nın imha edilme anları kameraya yansıdı.

'KULAKLARI SAĞIR EDECEK BİR SES DUYDUK'

Fatih Döndü, "Geziye gelmiştik. Terası gezerken kulakları sağır edecek bir ses duyduk. Tedirgin olduk. Çevredeki güvenliklerden öğrendiğimiz kadarıyla kontrollü bir patlamasıymış" dedi.

'HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ'

Nuri Tek, "Sabah balıkçılar görmüş. Kayanın ilerisinde. Zaman zaman kıyıya vuruyor. Ama onda mühimmat yoktu. Güvenlik güçleri götürmüşlerdi onu. Bunu da yine balıkçılar görmüş. Güvenlik güçlerine haber verdiler. Kayanın biraz ilerisinde patlatma yapıldı. Nereden geliyor bunlar belli değil ama büyük ihtimalle Ukrayna tarafından geliyor. Orada düşürüyorlar denizin dalgasıyla da buraya kadar geliyor. Güvenlik güçleri sıkı tutuyor. Hemen müdahale edildi. Tehlike oluşturacağını düşünmüyorum. Belli de olmaz sonuçta mühimmat yüklü bir İHA" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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