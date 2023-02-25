Arnavutköy'de kız öğrencilerin kavgası kamerada

ARNAVUTKÖY'de yaşları 11 ila 14 arasında değişen bir grup kız öğrenci sokak ortasında kavga etti.

ARNAVUTKÖY'de yaşları 11 ila 14 arasında değişen bir grup kız öğrenci sokak ortasında kavga etti. Diğer öğrencilerin, bir öğrenciyi saçından tutarak yerde sürüklediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yaşları 11 ila 14 arasında değişen 9 kişilik bir grup kız öğrenci sokak ortasında saç saça kavga etti. Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, diğer öğrencilerin, bir öğrenciyi saçından tutarak sürüklediği, tekmelerle saldırdığı görüldü. Öte yandan kavgayı birileri cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kimsenin ayırmaması dikkat çekti.