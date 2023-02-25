Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de kız öğrencilerin kavgası kamerada

Güncel Haberler

ARNAVUTKÖY'de yaşları 11 ila 14 arasında değişen bir grup kız öğrenci sokak ortasında kavga etti.

ARNAVUTKÖY'de yaşları 11 ila 14 arasında değişen bir grup kız öğrenci sokak ortasında kavga etti. Diğer öğrencilerin, bir öğrenciyi saçından tutarak yerde sürüklediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yaşları 11 ila 14 arasında değişen 9 kişilik bir grup kız öğrenci sokak ortasında saç saça kavga etti. Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, diğer öğrencilerin, bir öğrenciyi saçından tutarak sürüklediği, tekmelerle saldırdığı görüldü. Öte yandan kavgayı birileri cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kimsenin ayırmaması dikkat çekti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title