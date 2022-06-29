Arkadaş cinayeti sanığı ve azmettiriciye ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANKARA'da, annesine kötü davrandığını iddia ettiği arkadaşı Hasan Hüseyin Akkuş'u başına çekiçle vurarak öldüren Volkan Aydın ve azmettirici olduğu belirtilen C.A. hakkında, 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame, kabul edildi.

Olay, 4 Ocak'ta Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Akkuş, caddedeki kıraathanenin alt katında kanepenin üzerinde hareketsiz bulundu. İhbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Akkuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Akkuş'un öldürüldüğü şüphesiyle çalışma başlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden cinayeti itiraf eden Volkan Aydın ve C.A., gözaltına aldı.