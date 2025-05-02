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Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi

Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası ülkede tsunami alarmı verildi.

Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 7.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Arjantin'in en güneydeki şehri Ushuaia'de meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, halka kıyıdan uzaklaşmaları ve daha yüksek mevkilere gitmeleri belirtildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErhan çelik:

çok büyük bir deprem. Arjantin’de fakir bir ülke. niye İngiltere’de Fransa veya Almanya’da olmuyor bu depremler.

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Haber YorumlarıKara Ahmet:

dunya sallaniyor

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