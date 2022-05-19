Arıcılar Birliği Başkanı Şahin: 'İklim Değişikliği ve Pestisit Kullanımı Arı Ölümlerine Yol Açıyor'

Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, iklim değişikliği ve tarımda kullanılan ilaçlar (pestisit) nedeniyle arı ölümlerine dikkat çekti. Arıcılığın korunmasına dair bir yasanın olması gerektiğini kaydeden Şahin, sözleşmeli arıcılık projesine destek verilmesini istedi.

Türkiye Arıcılar Birliği, 20 Mayıs Dünya Arı Günü kutlamalarını bu yıl Tokat'ta gerçekleştirecek. TAB Başkanı Ziya Şahin yaptığı açıklamada, arıları korumanın önemine dikkat çekmek amacıyla bu programı gerçekleştireceklerini belirtti.

Dünyada bilinen 27 bal arısı alt türünün 6'sının Türkiye'de bulunduğunu kaydeden Şahin, 2021 yılında 96 bin ton bal üretildiğini, 2022 yılında bal üretim hedeflerinin ise 110 bin ton olduğunu ifade etti.

Arıların korunmasına yönelik bir yasanın mevcut olmadığına dikkat çeken Şahin, "Arıcılık sektörü; tarım için, gıda için, gelecek için stratejik bir sektördür. Doğal bal üretmek ve bala sahip çıkmak arıcının sorumluluk anlayışının bir gereğidir. Bu konuda sözleşmeli arıcılık projemize yetkililerden destek çağrısında bulunuyorum. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, apilarnil, arı zehri gibi birçok değerli besini insan tüketimi için, gıda ve sağlık için arılar üretmektedir" dedi.

"PESTİSİTLER ARI ÖLÜMLERİNE SEBEP OLUYOR"

İklim değişikliğinin arıcılığı olumsuz etkilediğini vurgulayan Şahin, tarımda kullanılan ilaçların da zararlarına da dikkat çekti. Şahin, şu görüşleri dile getirdi:

"Dünyamız, her geçen gün doğal kaynakların yok edildiği ve var olanların da tahribata uğradığı bir süreci yaşamaktadır. Tüm bu sebepler küresel iklim değişikliklerini hızlandırmakta, en çok zararı da bal arısı başta olmak üzere polinatör böcekler görmektedir.

FAO (BM Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine göre; Türkiye'de son 4-5 yılda tarım ilacı kullanımının yaklaşık yüzde 30 düzeyinde arttığı görülmektedir. Günümüz tarımında yapılan yoğun pestisit kullanımı sonucu yabani polinatörlerin sayısının önemli ölçüde azaldığı düşünülecek olursa, yegane tozlayıcı bal arıları olarak öne çıkmaktadır. Bilinçsiz pestisit kullanımı sebebiyle her bölgemizde arı ölümleri yaşanmaktadır."

Şahin, sorunların çözümü için şu önerilerde bulundu:

"-Kovan başı üretimimizi 25 kilogram üstüne çıkarmak için bal üretim alanlarımız planlı bir şekilde arttırılmalı, mevcut alanlarımız verimli hale getirilmelidir.

-Geven balı üretim alanlarımız genişletilmeli, geven bitkisi koruma altına alınmalıdır. Ayçiçeği ve pamuk arazilerinde yapılacak arı konaklama zamanlarında pestisit kullanılmamalıdır. Sözleşmeli arıcılık modelinin birlikler vasıtasıyla tüm sektörde yaygınlaşması, kamuda destek görmesi sağlanmalıdır.

-Arıcılarımızın, gezgincilik ve üretim faaliyetinden kopmamaları için koloni başına aldığı 20 TL desteğin yanı sıra ilave destek verilmelidir."

20 MAYIS DÜNYA ARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya Arı Günü etkinlikleri; özellikle 2008-2009 yıllarında Amerika'dan başlayıp dünyaya yayılan toplu arı ölümleri sebebiyle farkındalığı arttırmak ve arıların önemine dikkat çekmek amacıyla 2 Haziran 2009 tarihinde başlatılan imza kampanyasıyla 29 Mayıs 2010 tarihinde dünya çapında kutlamaya başlandı.

Slovenya ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 115 ülkenin ortak sunuculuğunda 20 Mayıs tarihinin "Dünya Arı Günü" ilan edilmesine yönelik karar tasarısı, 20 Aralık 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edildi.

Türkiye Arıcılar Birliği, ilk olarak 2010 yılında Ankara'da "Altın Yağmur" sloganıyla başlayan 1. Dünya Arı Günü etkinliklerinin bu yıl 12.'sini gerçekleştirecek.