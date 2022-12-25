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Ardahan'da soğuk hava etkili oldu! Termometreler eksi 14,8'i gösterdi

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Ardahan'da soğuk hava etkili olurken, kent merkezinde sıcaklık sıfırın altında 14,8 dereceye kadar düştü.

Yurtta soğuk hava etkili oluyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili olurken; iş yerlerinin kapı kilitleri dondu, camlar buz tuttu, ağaçlar ve tel örgüler kırağı ile kaplandı.

DÜN GECE HAVA EKSİ 15'E YAKLAŞTI

Ardahan merkezinde hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 14,8 derece ölçülürken, ilçelerinde yine sıfırın altında olmak üzere, Çıldır'da 14,3, Göle'de 14, Damal'da 13,7, Hanak'ta 10,8 ve Posof'ta 8,6 olarak ölçüldü.

İşte Ardahan'dan kar manzaraları;

Ardahan eksi 14,8 ile dondu

Ardahan eksi 14,8 ile dondu

Ardahan eksi 14,8 ile dondu

Ardahan eksi 14,8 ile dondu

Ardahan eksi 14,8 ile dondu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ardahan Güncel Haberler

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