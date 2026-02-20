Haberler

Ardahan'da anaokulu öğretmenleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ardahan'daki Kardelen Anaokulu öğretmenleri, 2025'e damga vuran olayların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında 112 fotoğrafı inceledi ve etkileyici eserler arasında seçim yaptı.

Ardahan'da anaokulu öğretmenleri, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Kardelen Anaokulu'nda görevli öğretmenler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Öğretmenler, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazzede zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğraflarına oy verdi.

Okul müdürü Ayşe Kaçar, fotoğrafların hepsinin çok etkileyici olduğunu söyledi.

Seçim yapmakta zorlandıklarını ifade eden Kaçar, "Çalışmada çok büyük bir emek var. Fotoğraflar, bizi geçmişe götürdü. Hepsinde ayrı bir duygu, ayrı bir anlam vardı. Çok etkileyiciydi. Emeği olanları tebrik ediyoruz." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh
