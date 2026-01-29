Haberler

Ardahan buz kesti; dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri dondu
Kar yağışı sonrası Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan'ın Göle ve Hanak ilçeleri, Türkiye'nin en soğuk yerleşim merkezleri oldu. Göle'de gece en düşük sıcaklık eksi 23 olarak ölçülürken, merkezde ve Hanak ilçesinde termometreler eksi 19.7'yi gösterdi. Kent genelinde yollar, kaldırımlar ve araçların üzeri buzla kaplandı, bina çatılarında dev sarkıtlar oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşların kaş, kirpik ve saçları dondu. Bazı vatandaşların da araçlarının üzerine battaniye, kilim gibi malzemelerle örttüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

