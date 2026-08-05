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Ardahan Çiçek Balı AB Tescili İçin Son Aşamada

Ardahan Çiçek Balı AB Tescili İçin Son Aşamada
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Ardahan çiçek balının Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili sürecinde sona yaklaşıldı. Başvurunun ilan aşamasına geçilmesi beklenirken, tescilin tamamlanmasıyla balın uluslararası pazarda tanınırlığının artması ve ihracatının gelişmesi hedefleniyor.

Türkiye'de coğrafi işaret tesciline sahip Ardahan çiçek balının, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili almasına yönelik yaklaşık 8 ay önce başlatılan süreçte sona yaklaşıldı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasının koordinasyonunda, Ardahan Arıcılar Birliği, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi ile Serhat Kalkınma Ajansının desteğiyle yürütülen başvuru sürecinde ilan aşamasına kısa süre içinde geçilmesi bekleniyor.

AB coğrafi işaret tescilinin tamamlanmasıyla Ardahan çiçek balının Avrupa Birliği nezdinde tescilli ürünler arasında yer alması, uluslararası pazarlarda bilinirliğinin artırılması ve ihracat imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, AB tescilinin tamamlanmasının Ardahan çiçek balının uluslararası pazardaki tanınırlığını artıracağını belirtti.

Demirci, "Çiçek balımız Avrupa yolunda diyebiliriz." dedi.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da AB coğrafi işaret tescilinin tamamlanmasının ardından Ardahan çiçek balının yurt dışı pazarlarında daha güçlü bir konuma ulaşacağını ifade ederek, "Avrupa Birliği'nde de bu tescillendiği zaman balımızı yurt dışına ihraç edebileceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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