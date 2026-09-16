Araştırma Hastanesi Müzesi, geçmişten günümüze tıbbın izlerini taşıyor

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde ziyarete açılan Hastane Müzesi, tıp alanındaki tarihsel ve kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarıyor. Müzede, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi'nin geçmişine ışık tutan yaklaşık 70 eser sergileniyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi'nin kurumsal hafızasını yaşatmak amacıyla oluşturulan müzenin koleksiyonu; üniversite rektörlüğü kurumsal iletişim arşivleri, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile çeşitli sağlık kurumlarının katkılarıyla oluşturuldu. Müzede, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi'nin geçmişine ışık tutan yaklaşık 70 eser sergileniyor. Koleksiyonun en dikkat çekici parçaları arasında 1947 yapımı röntgen cihazının yanı sıra 1950'li yıllardan kalma aşı çantaları, cerrahi aletler, laboratuvar ekipmanları ve çeşitli tıbbi cihazlar bulunuyor. Müzede yalnızca geçmiş dönemlerde kullanılan tıbbi cihazlar değil, fakülte ve hastanenin tarihsel gelişimine ışık tutan arşiv belgeleri ve fotoğraflar da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİCİ ORTAM

Hastane Müzesi, özellikle tıp ve sağlık bilimleri öğrencileri açısından da önemli bir eğitim alanı oldu. Öğrenciler, geçmiş dönemlerde kullanılan tıbbi cihazlar ve sağlık uygulamalarına ilişkin materyalleri yerinde görebiliyor.

Müze bünyesinde sağlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında etkinlik ve sergilere de yer verilebiliyor. Müzenin misyonu, sağlık alanındaki tarihsel ve kültürel mirası yaşatmak, toplumun sağlık bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve sağlık hizmetlerinin geçmişten günümüze geçirdiği dönüşümü ziyaretçilere aktarmak olarak belirlendi.

TIP TEKNOLOJİSİNİN DEĞİŞİMİ SERGİLENİYOR

Müzenin temel amaçlarından birinin sağlık hizmetleri ve tıp teknolojisinin yıllar içerisinde geçirdiği değişimi ziyaretçilere göstermek olduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atila Eroğlu, geçmişte kullanılan cihaz ve materyallerin dönemin sağlık hizmetlerinin hangi şartlarda yürütüldüğünü ortaya koyduğunu söyledi. Müzede fakültenin ilk dönemleri, hastane binalarının geçmişi, mezuniyet programları, sağlık taramaları ve kurumun tarihsel gelişimine ilişkin fotoğraf ve arşiv materyallerinin yer aldığını belirten Eroğlu, "Müzenin temel amaçlarından biri sağlık hizmetlerinin ve tıp teknolojisinin yıllar içerisinde geçirdiği değişimi ziyaretçilere aktarmaktır. Sergilenen cihaz ve materyaller geçmiş dönemlerde sağlık hizmetlerinin hangi şartlarda ve hangi teknolojik imkanlarla yürütüldüğünü göstermektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı