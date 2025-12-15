Haberler

Arap ülkeleri Avustralya'nın Sydney kentindeki saldırıyı kınadı

Güncelleme:
Arap ülkeleri ve kuruluşları, Avustralya'nın Sydney kentinde gerçekleşen silahlı saldırıyı kınayarak, saldırının kurbanlarının ailelerine başsağlığı diledi. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve Ürdün, saldırıyı şiddet ve terörü reddeden açıklamalarla lanetledi.

Arap ülkeleri ve kuruluşları Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Avustralya'nın Sydney kentinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan terör saldırısı" kınandı.

Suudi Arabistan'ın şiddetin, terörün ve aşırılık yanlılığının tüm çeşitlerine karşı olduğu kaydedilen açıklamada, saldırının kurbanlarının ailelerine, Avustralya hükümetine ve halkına taziye mesajı verildi.

Yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sydney'in Bondi Plajı'nda düzenlenen saldırı kınandı.

Katar'ın sebebi ne olursa olsun şiddet, terör ve suç eylemlerine karşı duruşunun vurgulandığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralıların da bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Avustralya'daki söz konusu saldırıyı kınadığını açıkladı.

Şiddet ve terörün tüm çeşitlerinin reddedildiği açıklamada, Avustralya hükümetine ve halkına taziye mesajı verildi, yaralıların bir an önce iyileşmesi dilendi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sydney'deki saldırı kınandı.

Avustralya hükümetine, halkına ve saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri sunuldu, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Güvenliği ve istikrarı baltalamayı, masum insanları terörize etmeyi hedefleyen her türlü şiddet ve terör eyleminin reddedildiği vurgulandı.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu silahlı saldırının kınandığı belirtildi.

Şiddetin ve aşırılık yanlılığının her türlüsünün reddedildiği açıklamada, buna karşı uluslararası düzeyde ortak çabalar gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Avustralya hükümetine ve halkına başsağlığı dilendi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı.

Ürdün'ün Avustralya ile tam dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan şiddet ve terörün her türlüsü reddedildi.

Açıklamada, Avustralya hükümetine, halkına ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılar için de acil şifalar dilendi.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı açıklamada, ölümlere ve yaralanmalara neden olan söz konusu saldırıyı kınadı.

Budeyvi, KİK'in güvenliği ve istikrarı hedef alan, insani değerlere ve ilkelere aykırı olan her türlü şiddet, aşırıcılık ve terörü kesin bir dille reddettiğini vurguladı.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi de yaralanmıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
