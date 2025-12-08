Haberler

Arap ülkelerinden Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya "Hürriyet Günü" tebriği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arap ülkeleri, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin birinci yılı ve Hürriyet Günü vesilesiyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya tebrik mesajları gönderdi. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Lübnan, sağlık ve mutluluk dilekleriyle Suriye halkını kutladı.

Arap ülkeleri, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü ve 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kutladı.

Hürriyet Günü münasebetiyle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Lübnan resmi tebrik mesajları yayımladı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya iki ayrı kutlama mesajı gönderdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre Kral ve Veliaht Prens, mesajlarında Cumhurbaşkanı Şara'ya sağlık ve mutluluk dilekleriyle birlikte, kardeş Suriye halkının güven ve istikrar içinde olmasını temenni etti.

Katar

Katar'ın Şam Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaparak Suriye halkını tebrik etti.

Paylaşımda, "Kalbimizde yeri olan ve daima kalpte kalacak olan Suriye'ye gönülden tebrikler. Bugün özgürlüğü ve kurtuluşuyla mutlu olan; Arapları, Müslümanları ve dünyanın tüm özgür halklarını sevince boğan Suriye, toparlanma ve imar dönemine başlıyor." ifadeleri yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Suriye resmi haber ajansı SANA, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve iki yardımcısı Muhammed bin Raşid Al Mektum ile Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın Cumhurbaşkanı Şara'ya tebrik mesajları ilettiklerini bildirdi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "Kardeş Suriye halkının Hürriyet Günü'nün birinci yıl dönümünü kutluyoruz." şeklinde paylaşım yaptı.

Lübnan

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, X platformundan yaptığı paylaşımda "Suriye'yi hürriyet gününün yıl dönümünde dayanışmayla selamladıklarını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin en güzel şekilde olmasını arzuladıklarını" belirtti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title