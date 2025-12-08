Arap ülkelerinden Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya "Hürriyet Günü" tebriği

Arap ülkeleri, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü ve 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kutladı.

Hürriyet Günü münasebetiyle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Lübnan resmi tebrik mesajları yayımladı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya iki ayrı kutlama mesajı gönderdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre Kral ve Veliaht Prens, mesajlarında Cumhurbaşkanı Şara'ya sağlık ve mutluluk dilekleriyle birlikte, kardeş Suriye halkının güven ve istikrar içinde olmasını temenni etti.

Katar

Katar'ın Şam Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaparak Suriye halkını tebrik etti.

Paylaşımda, "Kalbimizde yeri olan ve daima kalpte kalacak olan Suriye'ye gönülden tebrikler. Bugün özgürlüğü ve kurtuluşuyla mutlu olan; Arapları, Müslümanları ve dünyanın tüm özgür halklarını sevince boğan Suriye, toparlanma ve imar dönemine başlıyor." ifadeleri yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Suriye resmi haber ajansı SANA, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve iki yardımcısı Muhammed bin Raşid Al Mektum ile Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın Cumhurbaşkanı Şara'ya tebrik mesajları ilettiklerini bildirdi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "Kardeş Suriye halkının Hürriyet Günü'nün birinci yıl dönümünü kutluyoruz." şeklinde paylaşım yaptı.

Lübnan

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, X platformundan yaptığı paylaşımda "Suriye'yi hürriyet gününün yıl dönümünde dayanışmayla selamladıklarını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin en güzel şekilde olmasını arzuladıklarını" belirtti.