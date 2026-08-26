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Arap Ülkelerinden YPG Entegrasyonuna Destek

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Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün, YPG'nin Suriye'deki askeri kurumlara entegrasyonunu memnuniyetle karşıladı. Ülkeler, bu adımın Suriye'nin birliği, güvenliği ve istikrarını güçlendireceğini belirterek, Suriye hükümetinin çabalarını desteklediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün, terör örgütü YPG'nin kendini feshederek Suriye'deki askeri kurumlara entegrasyonunun Suriye'nin birliği, güvenliği ve istikrarını desteklediğini belirterek kararı memnuniyetle karşıladı.

Söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, YPG'nin Suriye'deki askeri kurumlara entegrasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, YPG'nin Suriye'deki askeri kurumlara entegrasyonundan duyulan memnuniyet ifade edilerek bunun "Suriye ve halkının güvenlik ve istikrarını sağlayacağı" belirtildi.

Açıklamada, Suriye hükümetinin "Suriye halkının birlik ve kalkınma yolunda ilerleme yönündeki beklentilerini gerçekleştirmek" amacıyla attığı adımların desteklendiği kaydedildi.

Katar

Katar da YPG'nin Suriye'deki askeri kurumlara entegrasyonunu "toplumsal barışın pekiştirilmesi, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, kurum ve hukuk devletinin inşası yönünde önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Suriye'nin istikrarı ve refahı, devletin silah üzerindeki tekelini elinde bulundurmasını ve tüm Suriyeli bileşenleri temsil eden tek bir ordunun kurulmasını gerektiriyor. Bu, ülkenin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunmasını güvence altına alır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'nin "tüm halk kesimlerini devlet çatısı altında bir araya getirme çabaları" takdir edilerek Suriye'nin egemenliğine ve halkının özgürlük, kalkınma ve refah yönündeki beklentilerine tam destek verildiği yinelendi.

Kuveyt

Kuveyt de YPG'nin Suriye'deki askeri kurumlara entegrasyonunun "Suriye'nin güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü güçlendireceğini" belirterek kararı memnuniyetle karşıladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Kuveyt'in, Suriye hükümetinin halkın beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik adımlarına "destekleyici ve değişmez" tutumu hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu adımların Suriye'de ulusal birliğin güçlendirilmesine ve yeniden inşa ve kalkınma sürecinin sürdürülmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad el-Mecali de yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG'nin entegrasyonuna ilişkin açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirterek bunu "Suriye'nin birliğini, güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Mecali, ülkesinin Suriye'nin yeniden inşasına, birliğine, egemenliğine, güvenliğine ve istikrarına, toprak bütünlüğünün korunmasına ve tüm vatandaşlarının haklarının güvence altına alınmasına yönelik desteğini vurguladı.

Kaynak: AA
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