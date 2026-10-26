Arap Koalisyonu Sana'da 2 balistik füze rampasını imha etti, biri Riyad'a saldırı içindi

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolü altındaki Sana'da 2 balistik füze rampasının imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Sana'da 2 balistik füze fırlatma rampasının imha edildiğini, bu rampalardan birinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a saldırı düzenlenmek için kullanıldığını belirtti.

Arap Koalisyonu Sözcüsü, Husilerin balistik füze ağını ortadan kaldırmak adına operasyonların süreceğini ifade etti.

Maliki, kısa süre önce Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıklamıştı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA