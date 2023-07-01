Araç satışlarında yeni dönemde 'pandemi öncesi' beklentisi

Otomotiv sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından yeni kararlar açıklandı. Sıfır araca yönelik 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatılırken, internet ortamında verilen ikinci el araç ilanı fiyatlarının sıfır araçtan yüksek olmasına yönelik de tedbirler alınacağı vurgulandı. Yeni düzenlemeler satıcıların da umudu oldu. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Buradaki en önemli problem otomobilin son 2 seneden beri bir ihtiyaç maddesi gibi değil, yatırım aracı olarak kullanılması. Bu da sektörümüzde spekülatif alım satımı ciddi anlamda yükseltmiş durumda" ifadelerini kullandı. Galeri sahibi Mehmet Raci Çatı da, bireysel olarak internet üzerinden satış yapanların vergi vermesi gerektiğini vurguladı.

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