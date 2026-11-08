Çanakkale'de Alzheimer hastası 80 yaşındaki Zeynep Öztürk'ten 6 gündür haber yok! En son mezarlıkta görülmüş

Çanakkale'de Alzheimer hastası 80 yaşındaki Zeynep Öztürk'ten 6 gündür haber yok! En son mezarlıkta görülmüşGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de yaşayan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Zeynep Öztürk, 2 Kasım'da kayboldu. En son Taşağıl köyü mezarlığında görüldüğü öğrenilen Öztürk'ü bulmak için AFAD, AKUT, JAK, komando ve jandarma ekipleri iz köpekleri, termal kamera ve dron desteğiyle 6 gündür arama yapıyor.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası Zeynep Öztürk'ten (80) 6 gündür haber alınamıyor. Öztürk için arama-kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.
SON KEZ MEZARLIKTA GÖRÜLDÜ
Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyünde yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Öztürk, 2 Kasım'da kayboldu. Öztürk'ün en son Taşağıl köyü mezarlığında görüldüğü öğrenildi.
Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Öztürk'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
DRON VE TERMAL KAMERAYLA ARANIYOR
İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 6 gündür devam ediyor.
Çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komandolar, iz köpekleri, termal kamera ve dron destek veriyor.