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Çanakkale'de Alzheimer hastası 80 yaşındaki Zeynep Öztürk'ten 6 gündür haber yok! En son mezarlıkta görülmüş

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Çanakkale'de Alzheimer hastası 80 yaşındaki Zeynep Öztürk'ten 6 gündür haber yok! En son mezarlıkta görülmüş
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de yaşayan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Zeynep Öztürk, 2 Kasım'da kayboldu. En son Taşağıl köyü mezarlığında görüldüğü öğrenilen Öztürk'ü bulmak için AFAD, AKUT, JAK, komando ve jandarma ekipleri iz köpekleri, termal kamera ve dron desteğiyle 6 gündür arama yapıyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası Zeynep Öztürk'ten (80) 6 gündür haber alınamıyor. Öztürk için arama-kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.

SON KEZ MEZARLIKTA GÖRÜLDÜ

Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyünde yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Öztürk, 2 Kasım'da kayboldu. Öztürk'ün en son Taşağıl köyü mezarlığında görüldüğü öğrenildi.

Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Öztürk'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

DRON VE TERMAL KAMERAYLA ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 6 gündür devam ediyor.

Çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komandolar, iz köpekleri, termal kamera ve dron destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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