AP Türkiye Raportörü Amor: Türkiye'nin AB'deki Geleceği Silivri Cezaevinde Başlıyor

AP Türkiye Raportörü Amor, Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyareti sonrasında konuşan Amor, "Türkiye'nin AB'deki geleceği Silivri cezaevinde başlıyor" dediCHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret eden Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Ekrem her zaman iki kez kazanır. Bu nedenle, Ekrem'in nasıl belediye başkanı olabildiğini hatırlamak ve hatırlatmak için doğru an olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) bir umudu ve geleceği var. Türkiye'nin AB'deki geleceği Silivri cezaevinde başlıyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, ziyarete izin veren Türk makamlarına da teşekkür etti. İmamoğlu ile görüşmenin kolay olmadığını vurgulayan Amor, "Bunu yapamayan birçok Avrupalı politikacıyı temsil etme sorumluluğum vardı. Bu durumu yaşayan ve bu zorlu döneme katlanmak zorunda kalan birçok aileyi temsilen de Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Ayşe Buğra'ya en içten dayanışma duygularımı iletmek istiyorum. Aynı zamanda, tutuklanan Belediye Başkanı İmamoğlu'nun ekibinin geri kalanına da dayanışma duygularımı iletiyorum" dedi.

"Protestocular kayyum atanmasını engelledi"

İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan geniş kitlesel gösterilere değinen Amor, "Protestocuların açık bir siyasi hedefe ulaştıklarını düşünüyorum. İstanbul Belediye Başkanlığına kayyum atanmasını engellediler. Hükümeti, şehre kayyum atamak için hiçbir koşulun olmadığına ikna eden, protestoların muazzam ölçeğiydi. Türkiye'yi seviyorum, İstanbul'u seviyorum. İstanbul her zaman demokrasiyi savunmak için sokaklara döküldü. Gezi'de de darbe girişimi sırasında da böyle oldu" dedi.

"Bu dava uydurma"

"Bizim için bu tamamen uydurma bir davadır" diye de konuşan AP Türkiye Raportörü, Avrupalı meslektaşlarına vermek istediği ana mesajın da bu olduğunu belirtti.

Belediye başkanlığı, belediye başkanı ve ekibinin son bir aydır yaşadığı durumu incelediklerini de belirten Amor, Ekrem Imamoğlu'nun cezaevinde olmasının sebebinin AKP'nin adaylarının başarısız olması olduğunu da dile getirdi. Amor, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yargının profesyonel tutumuna uygun olmayan her türlü yolu kullanarak Belediye Başkanı İmamoğlu'nu ortadan kaldırmak gibi açık bir siyasi görevi var" diye de konuştu. Türkiye'de muhaliflerin tutuklanmasına atıfla da, siyasi rakipleri ortadan kaldırmak için yargıyı kullanmanın Türkiye'nin AB üyeliği yolundaki en büyük engellerden biri olduğunu düşündüklerini de vurguladı.

"Ekrem Bey'i mükemmel bir ruh hali içinde buldum"

AP Türkiye Raportörü Amor, Ekrem İmamoğlu'nu çok iyi bir ruh hali içinde bulduğunu, mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti. İmamoğlu'nun siyasi hedef olmasından dolayı çevresindeki arkadaşlarının, çalışma arkadaşlarının ve Belediyedeki yetkililerin de bu süreçten zarar görmesinden endişe ve üzüntü duyduğunu aktardı.

ANKA / ETO,ET

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