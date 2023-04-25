Anzaklar, Gelibolu Yarımadası'nda 'şafak ayini' ile anıldı (2)

57'NCİ ALAY SANCAĞI DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'incı yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 57'nci Alay Sancağı temsili devir teslim töreni gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'ndaki törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzmanı Erol Taş, daire müdürleri ve davetliler katıldı. Tören, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, -