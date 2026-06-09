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Antalya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Antalya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
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AFAD'ın son bilgilerine göre Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8,28 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre deprem yerin 8,28 kilometre derinliğinde kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı Antalya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bazı kişiler tedbir amacıyla ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer bölgede gelişmeleri takip ederken, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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