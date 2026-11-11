Antalya ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Antalya'da, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen etkinliklerde 48 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce, Temmuz 2025'te meydana gelen orman yangınında zarar gören 12,3 hektarlık alanda dikim yapıldı???????. Yaklaşık 2 hektarlık alanda dünya haritası oluşturularak ağaçlandırma çalışması yapıldı. Haritada deniz ve okyanusları temsil etmek üzere 1650 mavi servi, kıtaları temsil etmek üzere ise 650 kara servi fidanı kullanıldı.

Ayrıca etkinlikte, 5 hektarlık alanda 5 bin fıstıkçamı, 1000 lavanta ve 1000 defne fidanı da toprakla buluşturuldu.

Güzeloba Mahallesi'ndeki fidan dikim etkinlik alanına ise "COP31 Dünya Barış Ormanı" adı verildi.

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'nde bu yıl orman yangınından etkilenen alanda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Törende konuşma yapan Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Türkiye'nin ağaçlandırmaya verilen önem dolayısıyla Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Ormanların temiz hava, su kaynakları, biyolojik çeşitlilik ve doğal dengenin en önemli güvencesi olduğunu vurgulayan Ülküdür, "Muğla ve Aydın'da 30 ayrı noktada 50 bin fidanımızı toprakla buluşturuyoruz. Zor ve yoğun geçen 2026 yılında bölgemizde toplam 494 orman yangınına müdahale ettik." dedi.

Etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, diğer protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki etkinliğe, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkan Vekili Hüseyin Süer, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, otel çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla dikilen fidanlara can suyu verildi.

Etkinlik alanında katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Jandarma da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında stant açtı.

Datça ilçesindeki Kızlan Mahallesi Gebekum mevkisinde de fidan dikim töreni düzenlendi. Kaymakam Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt'un da katıldığı etkinlikte, 500 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Burdur ve Isparta

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Isparta genelinde 18 hektarlık alana 18 binin üzerinde fidan dikildi.

Gönen ilçesinde düzenlenen etkinlikte ise çocuklar, gençler, şehit yakınları, gaziler ve protokol üyelerinin katılımıyla 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir ve çeşitli kamu kurum müdürleri ile gönüllüler katıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Sazak köyünde düzenlenen programda konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, çevreye, doğaya duyarlı, çevresini koruyan bir nesil olarak gençlere güzel bir dünyayı bırakmanın derdi ve heyecanı içerisinde olduklarını, onların ülkesine, dünyasına ve çevresine faydalı bireyler olarak yetişmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş ise 5,5 hektar alanda 800 ceviz ve 700 zeytin olmak üzere toplam 1500 gelir getirici fidanı toprakla buluşturup yeni bir orman kurarak, Sazak köylülerine ekonomik katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından fidanlar, katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu. Burdur genelinde 13 bin ceviz, zeytin, ıhlamur, servi, lavanta fidanı dikildiği öğrenildi.

Kaynak: AA