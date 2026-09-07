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Serik'teki Orman Yangınında Enerji Düşürüldü, Ekipler Kontrol İçin Seferber

Serik'teki Orman Yangınında Enerji Düşürüldü, Ekipler Kontrol İçin Seferber
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Antalya'nın Serik ilçesinde dün orman dışı alanda başlayıp kısmen ormana sıçrayan yangın, gece boyu süren yoğun müdahalelerle enerjisi düşürüldü. Yangının ikinci gününde ekipler havadan ve karadan alevleri kontrol altına almaya çalışırken, jandarma ve komando birlikleri güvenlik önlemi aldı, AFAD ekipleri ise hazır bekletildi. Kaymakam, Orman Genel Müdürü ve Bölge Müdürü koordinasyonunda çalışmalar sürüyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün orman dışı alanda başlayıp, kısmen ormana sıçrayan yangının enerjisi gece boyu yürütülen müdahalelerle düşürüldü. Yangının ikinci gününde ekipler, havadan ve karadan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Serik'e bağlı Akbaş Mahallesi'ndeki orman dışı alanda dün saat 15.30 sıralarında başlayıp, kısmen ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için ekipler gece boyu yoğun şekilde müdahalede bulundu. Yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahalelerle alevlerin kontrol altına alınmasına çalışırken, bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Bölgeye sevk edilen komando birlikleri de güvenlik çalışmalarına destek verdi. AFAD ekipleri ise yangının gelişebilecek seyrine karşı bölgede hazır bekletildi.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, bölgede oluşturulan yangın yönetim merkezinden söndürme çalışmalarını koordine etti. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin kullanımının sona ermesi üzerine yangına müdahale karadan sürdürüldü.

Gece boyu yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda, saat 05.00 sıralarında yangının enerjisi düşürüldü. Yangın bölgesinde ekipler havadan ve karadan müdahalelerle alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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