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Antalya Serik'te çıkan yangında balkonda mahsur kalan kediyi Muzaffer Yıldız kurtardı

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Antalya Serik'te çıkan yangında balkonda mahsur kalan kediyi Muzaffer Yıldız kurtardı
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Antalya Serik'te 2 katlı binanın üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında balkonda mahsur kalan kediyi bina sakini Muzaffer Yıldız tırmanarak kurtardı; diğer kedinin akıbeti belirlenemezken evde hasar oluştu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 katlı binanın üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında balkonda mahsur kalan kedi, bina sakinlerinden Muzaffer Yıldız tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Mehmet Ersöz'e ait 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden ev sahibi Ersöz'ün ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sahibi ve mahalleli, ekipler gelene kadar itfaiye araçlarının rahat çalışması için bölgede park halindeki araçları kaldırdı.

BALKONDAN TIRMANDI

Bu sıranda binadaki bir dairede kiracı olarak oturan Muzaffer Yıldız, ev sahibinin 2 kedisinin balkonda mahsur kaldığını fark etti. Yıldız, alt kat balkonunun korkuluklarına basıp tırmanarak, kedilerden birini kurtardı. Çevredekiler ise Yıldız'ı dikkatli olması konusunda uyardı. Yıldız'ın tırmanma anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Balkonda olduğu söylenen diğer kedinin ise akıbeti belirlenemedi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, dairedeki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde hasar oluştu. Yoğun dumanın çevreyi kapladığı yangını mahalle sakinleri ve çevredekiler endişeyle izledi.

'İÇİMDEN KURTARMAK İSTEDİM'

Muzaffer Yıldız, kediyi kurtarma anlarını şöyle anlattı:

"Her şey bir anda oldu. Evdeydim, yangın çıkmadan önce. Önce dışarıdan bağrışma sesleri duydum, herhalde birileri tartışıyor diye düşündüm. Dışarı çıktım, yangın olduğunu gördüm. Kediler ev sahibimizin. Ev sahibimizin oğlu Süleyman, kedilerin yukarıda olduğunu söyleyince içimden kurtarmak istedim, sadece bu yani. Orasını çok düşünemedim ama bir ara ben de korktum. Duman gerçekten zor, itfaiyecilerin işi de çok zor. Şu an kedinin durumu iyi ama bir tane daha vardı, onu göremedim. Umarım iyidir, sadece birini kurtarabildim. Keşke olmasaydı böyle bir şey ama maalesef oldu."

'BİNANIN ÖNÜNDE DURUYORDUM'

Yangını gören komşu Vedat Ceyhan da "Binanın önünde duruyordum. Bir anda yangın çıktı, hemen itfaiyeye haber verdim. Arabaları çektik, polisleri de çağırdım. İtfaiyeciler geldi, söndürmeye başladı. Mahalle yanacak diye korktuk ama yangın çabuk söndü. Çok çabuk tutuştu, nasıl çıktığı belli değil. Bu kadar hızlı yanmasına hayret ettim" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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